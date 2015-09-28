Покер это целая жизнь, умение играть в которую позволяет применять все навыки в обычной жизни в не игры.

Дотошность, быстрое принятие решений и применение стратегии в жизни может сильно ее изменить и улучшить.

Логическое решение проблем

Из-за своей работы, а точнее ее специфики я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые элементарно неспособны думать логически и тем самым элементарные задачи для них являются чем-то за небесным. А если посмотреть на игроков в покер, все они в большей своей части, отлично могут разбираться в различных ситуациях, опираясь лишь на логику.

И что самое удивительное, люди у кого развито логическое мышление с легкостью смогут играть в покер. Логика и чуйка для меня находятся, где-то рядом и поэтому, если человек не может мыслить логически, то у него не появиться чуйка в покере.

Опять же вернусь к тем же геймерам, многие игры очень хорошо развивают логическое мышление. Ведь в играх используется определенный механизм и в каждой игре он является уникальным. В свое время я просто тащился от игры под названием «Петька и Василий Иванович», бродилка, где сюжет и действия игроков насколько хорошо закручены, что игру пройти быстро с первого раза было достаточно тяжело.

Помниться, что на одну из частей данной игры у нас ушло порядка трех месяцев. А сегодня я не знаю ни одной игры, у всех игр игровой процесс занимает несколько десятков часов и на этом все.

Сильны психологически!

Вот что не отнять как у профессионального игрока в покер, так и у любителя так это их психологическую составляющую. Если честно, я даже не могу привести еще какой-то пример, кроме покера, где психологическая составляющая, как и в этой игре. На многие вещи игроки уже смотрят очень спокойно. Понятно, что такое психологическое состояние вырабатывалось годами.

Многие себя могут вспомнить и посмотреть на стороны, как они реагировали, когда их карманных тузов переезжали каким-нибудь мусором. Эмоции тогда были на пределе, а какие слова были вылиты в адрес оппонента, даже вспоминать страшно. Сейчас же, подобный переезд воспринимается как обычное дело т.к. мы уже понимаем, что на дистанции так будет происходить два-три раза из десяти.

И такая подготовка на работе очень сильно помогает в стрессовых ситуациях при принятии решения т.к. мы спокойны как никогда.

В заключении хотелось бы отметить, что здоровый сон, периодические физические упражнения, хотя бы три раза в неделю, плюс правильное питание сделают ваш ум гораздо чище, а здоровье крепче. И неважно чем вы занимаетесь или увлекаетесь, этому необходимо следовать просто по жизни.