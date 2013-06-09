Кинематограф всегда радует потребителей и наверное является неотъемлемой частью того, что любят миллионы людей. В нашем случае это покер.

Как почувствовать дух покера, не посещая казино? Ответ на поверхности – кино. Мало людей, не являющихся любителями азартных игр, знают о существовании занимательных фильмов, которые раскрывают секреты психологии, образы игроков, погружают в завораживающую и сильную атмосферу, порой даже комическую.

Успешные и богатые, тощие и не очень, стройные и сутулящиеся – это обычные люди, такие же, как и все мы. Единственной отличительной чертой является то, что покер – это их профессия, которую многие (каждый по своей причине) не воспринимают всерьез.

Проведем же обзор хороших картин, которые наиболее интересно и качественно повествуют о мире азарта, и в частности покера.

The Grand (2007)

Комедийная история о шестерых игроках в техасский холдем, которые хотят заполучить главный приз турнира "The Grand". Фильм с интригующим сюжетом, где до последнего не понятно кто же сорвет куш. Неповторимые и яркие персонажи, каждый со своими странностями, уже от одного вида вызывают улыбку, не говоря о словах и действиях. Данная кинокартина является гарантией смеха и моря позитива. Даже зануда улыбнется. Не верите – проверьте!

High Roller (2003)

Фильм для тех, кто любит истории великих людей, добившихся того, о чем можно только помечтать. Главный герой - Стю Ангер, известный покерист того времени, когда игра только начала популяризироваться. Уже в раннем возрасте он смог подняться на вершину карточной славы, но волна невообразимой зависимости от игры накрыла его конечной неудачей. В фильме High Roller присутствует внутренний взгляд на вещи. Человек одновременно и счастлив и несчастен. Это история более о человеческих чувствах, нежели о ставках, поэтому может прийтись по душе даже тем, кто не понимает покер.

Casino (1995)

Фильм снят режиссером Мартином Скорсезе по мотивам книги Николаса Пилегги «Casino». Шикарная криминальная драма с участием Роберта Де Ниро и Шерон Стоун наполняет атмосферу азартом, беззаконием и сексом. А так же показана жизнь казино с другой точки зрения и не стоит забывать, что именно этот фильм снят по реальным событиям тех лет.

Maverick (1994)

Именно этот фильм рассказывает о тех далеких годах, когда покер начинал набирать популярность, и появлялись некие турниры, где победитель забирал все. Данный фильм относить к жанру приключения и немного комедии. В главной роли Мэл Гибсон, именуемый по сюжету ковбоем Брэтом Мавериком. Будучи прекрасным картежником, он мечтает попасть на чемпионат по покеру.

Одна проблемка – для участия в турнире необходимо $25 000 (применительно к сегодняшнему дню это более $600 000). Маверик преодолевает всевозможные препятствия и испытания и достает деньги. Есть только еще один маленький вопросик - собрать команду мошенников потому как с главным призом, как выясняется, необходимо еще убежать, оставшись в живых.