Игра на приставках – что это? Отмирающий вид или прогрессивные технологии?

Многие из нас уже привыкли к своим стационарным ПК, ноутбукам, нетбукам либо смартфонам. Но ни те, ни другие не смогут заменить собой игровую приставку, созданную с одной единственной целью – получить удовольствие от игры.

За последнее десятилетие сменилось не одно поколение консолей от основных производителей, таких как SONY, Microsoft (XBOX), Nintendo. Основная борьба развернулась между первыми двумя фирмами, а вот Nintendo изначально "обошла" своих соперников и выпустила консоль с необычным управлением. Точнее - форма, внешний вид и стиль управления координально отличаются от джойстиков SONY PlayStation и XBOX.

Давайте подробнее рассмотрим большую тройку лидеров игрового мира и мира приставок, а также узнаем которые из них достойны большего внимания.

Начнем с SONY PlayStation. Данная консоль стала не просто игровой приставкой, но целым мультимедийным центром с массой функций и возможностей, среди которых проигрывание BLU-RAY-дисков и игра по сети. Ассортимент покерных игр весьма широк, фактически - лидер по количеству покерных игр, казино и других разновидностей азартных игр. Среди самых популярных можно считать «POKER NIGHT 2» (2013).

Оригинальная игра вышла в 2010 году. В ней вы получаете возможность сразиться с весьма известными и несколько неожиданными соперниками: Эш из кинотрилогии «Зловещие мертвецы», Брок Самсон из мультсериала «The Venture Bros», Клэптрэп из «Borderlands 2» и Сэмом из серии игр «Sam&Max». Игра наполнена весьма занятными диалогами, добавлена возможность смены интерьера, причем - полностью.

Выигрывая турниры, можно заработать очки, купив на них стол, карты и фишки Эша, активировать набор Army of Darkness. При этом вам откроется старая мельница и кладбище из фильма «Армия тьмы». Всего в игре существует 5 таких "вселенных". К сожалению, здесь нет мультиплеера. На наш взгляд это минус.

Для тех, кто жаждет померяться силами за одним столом с реальным противником стоит обратить внимание на «High Stakes on the Vegas Strip». Игра не новая, но ее можно приобрести в PSNetwork всего за 10 долларов. Хорошая графика, возможность игры как в индивидуальном режиме против приставки, так и по сети. Искусственный интеллект здесь достаточно развитый, не дает расслабиться, что тоже неплохо. Игру можно рекомендовать тем, кто хочет научиться играть в онлайн-покер, и использовать ее как стартовую площадку.

«World Series of Poker» – это безоговорочный лидер. Отличная графика, масса возможностей, настроек, игровых режимов и многое другое. А главное достоинство – это практическое пособие по игре в покер. Здесь вы сможете научиться не только правилам игры, но и стратегии для победы за покерным столом. Стоимость данной игры несколько выше предыдущих, но в общем и целом это оказывается оправданным.

Microsoft XBOX - одна из популярнейших и самых распространенных игровых приставок в мире. У нее нет козыря в рукаве в виде BLU-RAY, но есть своя особенность - XBOX KINECT. Это бесконтактный сенсорный контроллер, с помощью которого игрок может управлять не только самой приставкой, но и принимать активное участие в играх. Последнее, и самое важно отличие для любителей покера: теперь при помощи этого приспособления можно выявить блеф на лице игрока. Как это происходит?

С помощью новейших технологий, KINECT отслеживает не только повороты или наклоны головы, но и каждое моргание, изменение окраски лица и пульсацию крови. Именно это отличие выводит XBOX на гораздо более высокий уровень игры. Теперь один из самых интересных штрихов покера, который делает его таким притягательным, а именно блеф станет доступен вам и вашему сопернику.

К сожалению, количество покерных игр для данной приставки весьма мало, а достойных игр – ещё меньше. Из новинок можно назвать только «POKER NIGHT 2». Из сетевых «World Series of Poker: Full House Pro». Здесь можно сразиться с реальным соперником. Фишки ежедневно пополняются, а частые обновления не дадут заскучать.

Nintendo Wii - редкий пример приставки, которая не даст игроку сидеть на месте. Здесь все рассчитано на активное участие в самой игре. Можно стать боксером, каратистом, или спускаться на лодке, стрелять из лука и многое другое...

Но - игра в покер - это не та игра, где нужно применять физическую силу, поэтому некоторый шарм, присущий данной консоли, пропадет. Количество покерных игр вполне достаточное, стоит обратить внимание на «Texas Hold'Em Poker» (2009). Графика в стиле Nintendo, но выполнена вполне достойно. Отличительной особенностью является возможность играть как в соло, так и по сети с 5 друзьями, создав свой собственный турнир.

Из вышесказанного можно сделать вывод: количество покерных игр на приставках небольшое (в сравнении со смартфонами, например). Но все же есть весьма интересные проекты, которые достойны внимания как для любителей покера, так и для простых игроков. В конце концов каждый играет на том, на чем привык. Главное – это результат. Удачной игры!