Покер и нарды: что общего?

Вы, наверное, обратили внимание, что часть игроков в покер, раньше увлекались нардами. Так давайте попробуем разобраться, в чем тут дело.

Многим, кто не увлекается играми, кажется, что между покером и нардами нет ничего общего, хотя на самом деле все это не так. Большинство игроков в покер ранее играли в нарды, поскольку эти игры имеют похожую стратегию, а также обе являются азартными и рискованными, хотя покер имеет менее интересную и длинную историю своего существования.

Марко Форнасир, президент Всемирной организации игры в нарды, утверждает, что те игроки, которые начали играть в покер после игры в нарды, имеют некоторые преимущества перед своими соперниками.

Это подтверждает тот факт, что лучшие игроки в покер ранее играли в нарды. При этом покерный профессионал Даниель Неграну говорит, что покер является более популярным, поскольку позволяет получить большее удовольствие не только самим игрокам, но и зрителям.

Связь между покером и игрой в нарды можно проследить по нескольким параллелям. Например, и в одной и во второй игре есть возможность повысить ставку, только в нардах такой прием называется «куб удвоения», а в покере «рейз».

Кроме того, итог обеих игр очень сильно зависит от удачи, а также от мастерства игрока, его логики и возможности предсказать действия соперника. Что касается отличий, стоит отметить, в нарды могут играть одновременно лишь два человека, а в покер от двух до девяти.

При этом доска, которая используется для игры в нарды, постоянно открыта для всех игроков и наблюдателей, а в покере карты скрываются от глаз соперников, хотя опытный игрок может догадываться, какие карты у его оппонентов.

Турниры и чемпионаты проводятся и для игроков в покер, и для любителей нард, хотя здесь есть небольшие различия. Призовой фонд покерных турниров значительно больше, да и проходят они каждый день, а для любителей выиграть значительную сумму в нарды чемпионаты проводятся реже.

Но, если есть желание принять участие в турнире, каждый игрок в нарды может попробовать свои силы в покере и получить от игры большое количество незабываемых эмоций и почувствовать атмосферу новой азартной игры, но прежде, чем начинать подобную игру, необходимо детально ознакомиться с ее правилами и особенностями, поскольку навыки, полученные во время игры в нарды могут лишь помочь выбрать правильную тактику и стратегию, а также линию поведения за столом.