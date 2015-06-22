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Покер и мотивация

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22 Июнь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Покер и мотивация

Эта карточная игра включает в себя очень много вещей, без которых успешной игры не будет, не достаточно уметь считать ауты и знать различные комбинации, необходимо так же быть мотивированным.

Всем привет! Сегодня хочу поговорить о мотивации в покере как о неотъемлемой его части. Ведь без нее не будет ничего! И даже неважно играете ли вы в покер, занимаетесь каким то хобби или другим спортом.

Мотивация такая штука, если ее нет, то пиши, пропало, и даже банкролл в пару тысяч долларов не спасет. Если у спортсменов ее нет, то им это грозит не попаданием в различные турниры и побед, то чем это грозит игрокам в покер. Если у игрока в покер отсутствует мотивация, то перед ним лишь одна дорога, дорога, ведущая в пропасть из которой очень сложно выбраться.

Ваше топливо

Я считаю, что если у вас есть банкролл, и нет мотивации, ваш путь в покере завершен. Мотивация это как топливо, без которого ваша машина или корабль не двинется ни с места, а лишь может плыть по течению, либо будет эвакуирован на стоянку. Это моя точка зрения.

Иногда я сам теряю мотивацию игры и не знаю, как с этим бороться. Я использую лишь один способ, для того чтобы она появилась, это на долгое время попросту забросить игру, обычно это занимает у меня от двух до 4 недель.

Кто-то скажет, что как в покере не будет мотивации, если в турнирах или кэш игре столько денег. Я не думаю, что N-ная сумма денег будет являться мотивацией, точнее будет, но не у всех. У всех своя мотивация и она может начинаться задолго до игры. Например, вы решили со своей половинкой съездить куда-нибудь и чтобы не испытывать  финансовые трудности и полностью обеспечить свою поездку вы решили покатать турниры в покере, для того чтобы срубить несколько тысяч долларов. И мотивировать вас будут не деньги, а ваше путешествие, а это гораздо лучше денег.

Масло масленое получается, что без денег нет путешествия, но все же мотивировав себя не финансами, а какой-то целью, гораздо лучше. Опять же я не говорю за всех, а лишь отталкиваюсь от своего опыта игры в покер. Я не беру слова тупо с воздуха, вот как мотивировал временами себя, так и делаю.

Или еще вариант, например, захотели сделать дорогой подарок, но заработная плата не позволяет его приобрести, и таким же образом я иду играть в покер. А сейчас я после отпуска и видимо мотивация еще не добралась до меня.

В общем, что я хочу сказать, не стоит мотивировать себя все время выигрышем денег. Деньги это не главное в жизни, а совсем другие вещи. Общение с близкими людьми и любовь. Удачи  вам и любви!

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