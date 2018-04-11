Комбинации покера

На этой странице вы найдете все покер комбинации с комментариями в порядке убывания их достоинства. Остались еще вопросы? Добавьте их ниже и получите ответы!

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Роял-флеш | Royal Flush

Стрит - от десятки до туза - из карт одинаковой масти. В покере все масти имеют одинаковую ценность, и банки распределяются поровну между одинаковыми по ценности руками. Впрочем, два "роял-флеша" в одной раздаче не бывает, за исключением варианта из общих карт на столе! Это наивысшая комбинация в таких играх, как холдем или омаха.

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Стрит-флеш | Straight Flush

Стрит от любой карты, состоящий из карт одинаковой масти. Если два игрока имеют "стрит-флеш", то банк достается игроку с более высокой комбинацией. Но есть и покер игры, где требуется собрать самую низкую комбинацию.

PS. Туз может как начинать порядок, так и заканчивать его.

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Каре | Four of a Kind

Любые четыре карты одинакового ранга. Если у двух игроков одинаковые по достоинству каре, банк забирает тот игрок, у которого пятая карта (иначе говоря - кикер) выше. Очень сильная комбинация, используйте покерный калькулятор.

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Фул-Хаус | Full House

Любые три карты одинакового ранга и пара из двух других карт. В нашем примере три туза и два короля - будет больше, чем три короля и два туза. При равных комбинациях побеждает игрок с более высокими тремя картами из "фул-хауса". Затем уже сравнивается "пара" по рангу и в случае полного равенства банк делится между игроками.

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Флеш | Flush

Любые пять карт одной масти в любой последовательности. Самая большая карта в комбинации определяет общую ценность флеша. Наш пример - флеш с тузом.

PS. Туз может как начинать порядок, так и заканчивать его.



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Стрит | Straight

Любые пять последовательных по рангу карт разных мастей. Туз может считаться как самой высокой, так и самой низкой картой. Наш пример показывает стрит от туза до пяти - стрит самого низкого достоинства.

PS. Туз может как начинать порядок, так и заканчивать его.



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Тройка или Сет | Three of a Kind

Любые три карты одинакового ранга. Наш пример показывает тройку из тузов с королем (кикером) и дамой в стороне - это самая лучшая возможная тройка.

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Две пары | Two-pair

Любые две карты одного ранга вместе с любыми двумя картами одинакового достоинства. Наш пример - две пары из тузов и королей. При выпадении этой комбинации у двух игроков - ценность комбинации определяется по паре из самых высоких карт.

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Пара | One-pair

Любые две карты одного ранга. Наш пример показывает лучшую возможную пару.

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Высшая карта | High-card

Любая рука, из которой невозможно сложить указаные выше комбинации в покере. В нашем примере - лучшая возможная рука с высшей картой.

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Комбинации в покере: FAQ

Стрит сильнее флеша?

Нет. Очень распространенное заблуждение. На самом деле флеш (пять карт одной масти) всегда бьет стрит (пять последовательных карт). Стрит-флеш, пять последовательных одномастных карт, еще старше.

Что лучше – две пары или сет?

Сет всегда сильнее двух пар. Единственная готовая комбинация, которую бьют две пары, – это одна пара.

«Все красные» или «все черные» бьют стрит?

«Все красные» или «все черные» ничего не бьют. Флеш состоит из пяти карт ОДНОЙ масти – т.е. пять червовых, бубновых, крестовых или пиковых карт.

Имеет ли значение старшинство карт в собранном флеше?

Имеет. В БЛ Холдеме флеш с тузом всегда старше флеша с королем. Чтобы определить победителя раздачи, выложите на стол обе руки. Комбинация со старшей картой забирает банк.

Какая масть сильнее?

В покере масти не имеют значения. Пики не сильнее червей, а крести не старше бубей и т.д. Игроки с двумя одинаковыми комбинациями, но разными мастями просто делят банк. Это заблуждение пришло из других карточных игр, где у мастей своя иерархия.

У двух игроков роял флеши, кто выиграл?

В БЛ Холдеме нельзя собрать два роял флеша на одном борде. В других играх такая возможность имеется, банк делится пополам.

Что я бью с тремя парами?

Ничегошеньки. В этом случае играют две старшие пары. В покере вообще не существует понятия «три пары».

Есть ли разница между сетом и трипсом? Что сильнее?

Трипс и сет обозначают одну комбинацию – три карты одного ранга. Разница в том, как эта комбинация была собрана. Когда карманная пара ловит третью карту на борде, образуется сет.

Когда на борде есть пара, а третья карта у вас в руке – это трипс. Сеты гораздо сложнее прочитать, поэтому они более предпочтительны.

Что будет, если на борде лежит стрит?

Банк делится между игроками. Естественно, при условии, что ни у кого нет старшего стрита или руки сильнее (флеша и выше).

Что такое Four-Flush?

Four-Flush – обычный флеш, образованный из четырех карт на борде и одной карты из руки игрока. В этом, кстати, одно из основных отличий БЛ Холдема от Пот-Лимит Омахи. В ПЛО игрок обязан использовать две стартовые карты, поэтому в этой игре понятия Four-Flush не существует.

Что если у меня такая же пара, что и у моего соперника?

Вы делите банк. Карманные тузы против карманных тузов – чаще всего это дележка пота (кроме тех случаев, когда один из игроков ловит флеш).

Можно ли собрать стрит с 4-3-2-A-K?

Нельзя. С тузом можно собрать как младший стрит (A-2-3-4-5), так и старший (A-K-Q-J-10); на другие карты это правило не распространяется.

Что старше: 3-3-3-A-A или 8-8-8-K-K?

Старшинство фулхауса определяется по трем картам одного ранга. В примере выше фулхаус с восьмерками старше фулхауса с тройками.

Кто выиграет с каре на борде?

Игрок со старшим кикером. К примеру, на борде 8-8-8-8-5 у вас A-K, у оппонента K-Q – вы побеждаете. (Ваша пятикарточная комбинация выглядит так: 8-8-8-8-A, соперник младше – 8-8-8-8-K.) Если бы на борде лежало 8-8-8-8-A, вы бы поделили пот: пятикарточные комбинации в обоих случаях были бы равны – 8-8-8-8-A.

Базовые ошибки новичков

К сожалению, большинство новичков с трудом учатся на своих ошибках, если они не стоят им всего стека. И дело не только в правильном толковании комбинаций карт в покере.

Чаще всего вы заплатите за ошибку потерей банка.

Ваши вложения в этот проигранный банк могут являться всего лишь небольшой частью вашего стека. В таком случае многие новички не принимают в расчёт потерянный банк и отказываются оценивать размер своих ошибок.

Но хотя такие ошибки и приводят к меньшим разовым потерям, они происходят намного чаще, в результате чего являются более дорогими в долгосрочном периоде.

Ваши решения за покерным столом - это плот, на котором вы плывёте. Любая течь, независимо от того, насколько она мала, в конце концов, станет причиной вашего потопления.

Вы можете тратить всё своё время на вычерпывание воды, или же вы можете потратить некоторое время сейчас для того, чтобы устранить течи раз и навсегда.

Иначе говоря, правильно понимать ситуацмию за столом, оценивая покер комбинации.

5) Надежда на койн флипы

Эта течь наиболее характерна для тех, кто смотрит слишком много покера по TV и не тратит достаточно времени для изучения настоящей игры. Телевизионный покер редко является хорошим способом обучения солидной стратегии игры, особенно если вы хотите играть в кеш игры.

Койн флипы являются обычной частью турнирного покера.

В телевизионных трансляциях покерных турниров постоянно показывают игроков, стремящихся сыграть койн флипы. Перед зрителями постоянно маячат игроки, с охотой идущие на койн флипы в отчаянной попытке продлить свою турнирную жизнь: получить лучшую покерную комбинацию.

В кеш играх почти всегда неверно стремиться сыграть койн флип до флопа. Часто, столкнувшись со ставкой ва-банк, новичок с A-K на руках сделает колл на основании следующей логики:

Я впереди против любой непарной руки

Я имею около 50 % на победу (койн флип) против любой пары ниже KK

Я проигрываю только KK и AA, и даже имею три аута против KK

Основываясь на данных рассуждениях, новичок делает вывод о том, что колл является хорошим решением.

К сожалению для новичков, кеш игры отличаются от покерных турниров. На поздних этапах турниров, особенно за финальным столом (которым и посвящена наибольшая часть телевизионного покера), игрокам достаточно иметь любую руку, которая может выиграть банк при вскрытии, для того, чтобы вложить в банк все свои фишки.

Такие руки могут включать все руки с тузами, руки с любыми двумя высокими картами, а уж игра на все фишки с A-K является очень простым решением.

В кеш играх ситуация совсем другая. За исключением редких ситуаций, когда игроки находятся в тильте или просто хотят побыстрее уйти домой, руками, с которыми игроки поставят в банк все свои фишки до флопа, почти всегда будут карманные пары или A-K.

Это означает, что, коллируя с A-K, вы очень редко будете впереди. Чаще всего вы будете немного проигрывать небольшим карманным парам (55-QQ), а иногда оказываться далеко позади KK или AA.

Надежда на койн флип до флопа в кеш игре приводит к потере денег.

4) Переигрывание рук

Другая типичная ошибка новичков заключается в переигрывании своих рук.

Понаблюдайте за людьми, которые только начинают играть в покер. Многие из них никогда не сбросят старшую пару или более сильную руку. Если у них пара тузов, они даже не станут рассматривать возможность сбросить карты, так как тузы являются самой сильной парой.

Чем больше вы будете играть в покер, тем менее комфортно вы будете себя чувствовать с маргинальными руками. Контраст между эмоциями новичка и профессионала от получения двух низших пар на флопе таков же, как между ночью и днём.

Новичок начинает ликовать, получив на флопе две пары, тогда как профессионал понимает, что эта рука не так уж и сильна.

Вот пример, объясняющий наличие такого контраста:

Флоп: 8♠ 9♦ K♣

Рука: 9♣ 8♣

Новичок видит эту руку и знает, что у него есть очень сильная рука. На доске нет возможностей для стрита или флеша, что ещё больше повышает вероятность того, что его рука является лучшей. Новички будут готовы вложить в банк все свои фишки на такой доске.

Профессионал видит ту же доску и понимает, что есть только три варианта: у его оппонента ничего нет, и он заберёт лишь маленький банк на флопе; его оппонент имеет одну пару и может проколлировать одну ставку; или его оппонент имеет сет или более сильные две пары.

Тузы - это лучшая покер комбинация на префолопе.

Профессионал знает, что выиграет маленький банк, или любой, кто готов вложить много денег на таком флопе, вероятно, будет иметь более сильную руку. Единственный сценарий, при котором профессионал может рассчитывать на приличную прибыль, заключается в том, что его оппонентом будет являться новичок, который зайдёт слишком далеко со старшей парой и хорошим кикером.

К сожалению, у профессионала нет возможности узнать, переигрывает ли его оппонент старшую пару или адекватно разыгрывает сет.

За редкими исключениями, если ваша рука - иначего говоря комбинация покера - слабее старшего стрита, то она маргинальна, и вам не стоит стремиться разыграть большой банк.

Только когда у вас натс или абсолютный монстр, вам стоит стремиться сыграть на все свои фишки.

Всех этих ошибок можно избежать. Их исключение из вашей игры приведёт к немедленному росту ваших выигрышей рамках сессий, а также существенно повысит ваш доход в долгосрочном периоде.

3) Достраивание дро на опасной доске

Когда вы играете с дро, вы стремитесь достроить его и сделать ставку в том случае, если вам удалось получить сильную руку. Вы не играете с дро для того, чтобы получить сильную руку и сделать чек.

Поэтому, как только вы достраиваете своё дро (флеш-дро или стрит-дро), вы обязаны вкладывать деньги в банк. Сумма этих вложений может варьироваться от малых сумм до всего стека.

Когда вы пытаетесь достроить дро на опасной доске, иногда получение готовой руки является самым худшим вариантом развития событий. Самый простой пример этого - стремление достроить флеш на спаренной доске.

Как только вы достроите свой флеш, любой игрок, который будет готов вкладывать в банк значимые суммы, с большой вероятностью будет иметь фулл хаус.

Нет ничего хуже, чем пытаться достроиться до комбинации покера, которая всё равно проиграет, и потерять крупную сумму, когда вы думаете, что получили хорошую карту. Когда есть реальная вероятность того, что, достроив своё дро, вы получите вторую по силе руку, вам нужно сохранять банк максимально малым.

Если вы не можете каким-то образом удостовериться в том, что имеете лучшую руку, никогда не полагайтесь и не надейтесь на это.

Человек, который не нуждается в представлении.

2) Боязнь проиграть деньги

Дойл Брансон говорит: "ключ к безлимитному покеру... заставлять оппонентов принимать решения на все свои фишки." Другими словами, вам нужно быть готовым заставить ваших оппонентов решать, пойти или нет ва-банк, и каждый раз самим колировать всеми своими фишками.

Многие новички играют в покер с малым банкроллом или вообще без банкролла. По этой причине на этих игроков давит осознание того, что они просто не могут позволить проиграть свой стек.

Такую игру называют игрой на испуганных деньгах. Если вы не можете или не готовы рисковать всем стеком, то ваши оппоненты используют этот страх против вас.

Для успешной игры в покер вам нужно отделить деньги в игре от денег, которые вы тратите на повседневные нужды. Потеря полного бай-ина в безлимитном покере должна быть для вас не тяжелее покупки гамбургера.

Очевидно, что вы предпочли бы не терять деньги, но вы должны делать то, что вы должны делать - собирать комбинации покера.

Пока вы не можете полностью отрешиться от сумм, которые вы вкладываете в банки, вы не можете правильно играть в безлимитный покер. Играйте только в те игры, которые позволяет играть ваш банкролл, и садитесь за стол с правильной установкой принимать грамотные решения.

Помните, что выигрыш денег - это побочный продукт победы в игре - это прибыльная комбинация покера.

Вы не садитесь за покерный стол с намерением заработать деньги; вы садитесь за стол с намерением показать высококачественную игру. Деньги - это просто средство, которое игроки используют для записи результатов.

1) Нелогичный (или очевидный) выбор размера ставок

Если размер ваших ставок даёт оппонентам чёткое представление о вашей руке, то они никогда не будут делать ошибок. Если ваши оппоненты никогда не будут ошибаться, то вы никогда не будете выигрывать.

Многие новички будут думать только об одном аспекте ставок, игнорируя другие. В результате, размер их ставок принесёт им вред, а не пользу.

Представьте, что у вас хорошая рука, например, две пары на флопе. Вы действуете первым и должны решить, сколько поставить. Многие новички подумают только о первом аспекте размера ставки.

"Я хочу, чтобы оппоненты проколлировали мою ставку и я получил прибыль при этом розыгрыше, поэтому я должен сделать довольно маленькую ставку для того, чтобы они точно проколлировали."

Исаак Хэкстн (Isaac Haxton) играет в костюме хищника.

Вы ставите $10 в банк, равный $60. Вы добились своей единственной цели, но теперь ваши оппоненты имеют шансы банка равные 7 к 1 (или более хорошие шансы, если кто-то уже проколлировал вашу ставку) для того, чтобы попытаться достроить свои дро.

На самом деле, размер вашей ставки должен быть достаточно мал для того, чтобы получить колл, но и достаточно велик для того, чтобы не предоставить оппонентам, имеющим дро к более сильным рукам, хорошие шансы банка.

Другой пример неправильного выбора размера ставки новичком заключается в ставке очень большого размера с целью защитить свою покерную комбинацию. Такие ставки защитят руку, но они настолько велики, что не позволять получить прибыль с готовой руки. Обычный сценарий:

Игра $1/$2; новичок получает карманных тузов на большом блайнде. Один игрок делает лимп, второй - поднимает ставку до $10, и все остальные игроки до новичка сбрасываются; новичок идёт ва-банк, ставя $145.

В банке $15, и он сделал рейз до $145. Почти всегда неверно делать рейз, в 9.5 раз превышающий размер банка. Да, он защитил свою руку и выиграл банк, но он получил абсолютно минимальную прибыль со своей руки.

Каждый раз, когда вы получаете со своей руки прибыль меньше возможной, вы делаете ошибку и теряете деньги. С карманными тузами вы далеко впереди вашего оппонента. Возможно, что ваши шансы на выигрыш равны 8 к 1.

Это означает, что вы хотите получить колл на свой ре-рейз. Вы хотите сделать достаточно малый ре-рейз для того, чтобы получить колл, однако и достаточно большой для того, чтобы максимизировать ошибку оппонента.

Если всё пойдёт хорошо, то ваш оппонент подумает, что вы блефуете, и пойдёт ва-банк. Это, скорее всего, никогда не произойдёт, если вы пойдёте ва-банк первым.

Вам нужно выбирать размер ставок так, чтобы максимизировать ошибки своих оппонентов.