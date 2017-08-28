Этот покерный словарь самых популярных слов и выражений, которые используются игроками в покер, когда они играют в живой покер или в онлайн-покер.

Адд-он

Возможность покупать дополнительные фишки на некоторых турнирах.

Афишировать

Показывать блеф, чтобы стимулировать противников делать больше действий с более поздними руками.

Агрессивный

Стиль игры, характеризуемый частым ставками и подъемами.

Ва-банк

Игрок, идет ва-банк, когда он или она ставят все оставшиеся фишки.

Анте

Принудительная ставка, которую обязаны ставить все игроки перед каждой партией (только в играх с "анте", таких как 7-карточный-Stud).

Бэк дор (незаконченная комбинация)

Рука, которая собрана с использованием двух последних сданных карт.

Банкролл

Деньги, которые игрок использует, чтобы финансировать свою игру в покер.

Ловкач

Туз и король в закрытых картах в игре Texas Hold'em.

Бланковая карта

Карта, которая ничего не значит для игрока.

Блайнд

Принудительная ставка, размещаемая двумя игроками, сидящими слева от баттона, до раздачи карт.

Стол

Все открытые карты в играх, таких как 7-карточный Stud, Texas Hold'em и Omaha.

Лодка

Фул хауз.

Бринг-ин

Обязательная ставка, которую делает игрок с низшей открытой картой в первом кругу торговли в игре 7-карточный Stud.

Бай-ин

Стоимость входа на турнир.

Великий первооткрыватель

Пассивный игрок, который принимает много ставок.

Проверка-Подъем

Проверка и сразу же подъем ставки в одном кругу торговли, когда противник делает ставки.

Тянуть мертвую

Пытаться собрать руку, которая не сможет выиграть банк. Если вы тянете карту, чтобы собрать флеш, а Ваш противник уже имеет фул хауз, Вы тяните мертвую.

Прикупная карта

Рука, которая не выигрывает в этот момент и требует улучшения в последующих раундах торговли.

Рыба

Плохой игрок.

Фиксированный лимит

Когда ставки могут делаться только с определенной надбавкой.

Флоп

В Texas Hold'em и Omaha играют с пятью общими картами. Первые три карты сдаются за один раз и называются флопом.

Бесплатная карта

Посмотреть следующую карту и не принимать ставку, например, если кто-то делает проверку.

Фриролл

Турниры без бай-инов, в которых есть некоторые призы.

Один-на-Один

Игра или партия, которая состоит только из двух игроков.

Закрытые карты

Карты, которые сдаются лицом вниз каждому игроку в Stud, Omaha и Texas Hold'em.

Лимпинг

Принятие обязательной ставки (блайнда), когда никто еще не поднял ставку.

Главный банк

Единственный банк для всех игроков, который должны выиграть. Главный банк состоит из ставок всех игроков, участвующих в партии, плюс все принятые ставки других игроков. Дополнительные ставки, размещенные в стороннем банке, разыгрываются между оставшимися игроками.

Отброшенные карты

(1) Стопка отброшенных карт и отыгранных карт которая лежит перед дилером. (2) Чтобы "сбросить" свои карты, необходимо положить их в стопку отброшенных карт.

Конфетка

Лучшая возможная рука с текущими картами на столе.

Шансы

Возможность собрать или не собрать руку. Например, если у Вас есть 25% шанса собрать руку, шансы, что Вы ее соберете, равны 3:1.

Разномастные карты

Карты, которые имеют разную.

Аут

Карты, которые улучшат Вашу руку. Этот термин обычно используется во множественном числе, например, "любая червовая карта даст мне флеш, поэтому у меня девять аутов".

Позиция

Положение игрока по отношению к другим игрокам. Может быть ранняя, средняя и поздняя позиция.

Шансы банка

Соотношение денег в банке к деньгам, которые Вы потратите на принятие ставок. Чем выше "шансы банка", тем больше вероятности, что Вы должны принять ставку.

Ограничение банка

Покерные ставки, для которых максимально разрешенный размер подъема равен размеру банка.

Если есть ставка и игрок хочет ее поднять, сумма денег, которая кладется в банк, чтобы принять ставку, включена в сумму, разрешенную для подъема.

Префлоп

Перед флопом, например, подъем в префлопе.

Ребай

Когда Вы покупаете больше фишек до выхода из игры. Ребаи разрешаются в некоторых турнирах для игроков, которые опустились до определенной точки. Время, в течение которого разрешаются ребаи, называется "период ребай". Турниры с ребаем называются "турниры ребай".

Круг торговли

Последовательность действий, в которых каждому игрок у разрешается проверить, открыть, поставить, поднять или сбросить.

Страшилка

Карта, которая если появляется, делает еще лучше хорошую руку. Например, в Texas Hold'em, третья карта в торне, совпадающая по масти, - это страшилка, так как она делает возможным флеш.

Полублеф

Ставка или подъем, который по Вашему мнению не будет принят, но у Вас есть "ауты".

Короткий стол

Игра, в которой общее количество игроков ниже определенного уровня. В Texas Hold'em обычно 4 или 5.

Раскрытие карт

Момент, когда все оставшиеся в партии игроки переворачивают свои карты и определяется лучшая рука. Например, когда последний круг торговли завершен. Если ставка или подъем не приняты, раскрытия карт не будет.

Стэк

Стопка фишек перед игроком.

Стартовая рука

Карты, которые сданы игроку в начале партии и до начала торговли.

Под дулом

Первый игрок после блайндов, который должен действовать.