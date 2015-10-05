Лас-Вегас в нашем понимании это куча ярких огней, постоянный праздник и веселье, но где кружатся огромные деньги, происходят страшные вещи, о которых предпочитают умолчать.

Знаете, Лас-Вегас постоянно ассоциируется у нас с яркими улицами, роскошными казино и отелями, красивыми девушками и морем выпивки. Все это одна из сторон медали, так сказать положительная часть Лас-Вегаса.

История №1

Но не зря он носит прозвище город грехов. Я не ошибусь, если скажу, что это город, построенный на трупах. Сколько было совершенно убийств из-за карточных долгов, из-за конкуренции или простого грабежа.

Сегодня я хотел бы затронуть одну из трех истории, которые, на мой взгляд, кажутся самими яркими и связанны они напрямую с казино и ее владельцами.

Вы уже знаете, кто такой Бенни Биньон и чем он прославился в Вегасе, если нет то напомню, благодаря его действиям мы имеем сегодня без лимитные игры и мировую серию по покеру. Бенни Биньон гангстер с большой буквы, свои бизнес в Лас-Вегасе он начал еще в начале 1930 года, а в 1940 открыл казино Horseshoe.

Бесстрашный

А теперь представьте, что кто-то из простых смертных решил нажиться на Бенни Биньоне! И не просто нажиться, а нажиться путем получения выкупа за похищенного ребенка.

Я, конечно, не знаю каким надо быть самоуверенным или глупым человеком, чтобы решиться на такой поступок. Но некий Марвин Шумет зарабатывавший себе на жизнь, работая таксистом, решил пойти на такой опрометчивый шаг.

В 1967 году он решил похитить Теда, 24 летнего сына Бенни Биньона. На тот момент он понимал, что один он не справиться, и ему нужен сообщник. Сообщником оказался коллега по цеху, такой же таксист как Марвин Шумет.

Но он видимо еще дружил с головой и когда узнал полный план действий, решил пойти на попятную т.к. в плане содержался пункт в котором говорилось, что Теда придётся убить, если они не получат выкуп. Не знаю, тут на попятную можно было пойти, узнав только имя заложника.

А голова работает

Как я выше сказал, сообщник дружил с головой и быстренько слил своего коллегу. Как потом, оказалось, слил не в полицию, а напрямую Бенни Биньону. Говорить о том, что Марвин подписал себе смертный приговор уже на стадии обдумывания своего коварного плана.

В конце все того 1967 года Марвин Шумета обнаружили в близлежащих горах, с простреленной головой и грудной клеткой.

Так что не стоит шутить с такими техасскими парнями как Бенни Биньон, с ними шутки плохи.

Продолжение следует.