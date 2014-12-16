Если ваш знакомый играет в покер, то возникает заманчивое желание подарить что-то именно из покерной тематики. Что выбрать? В этой статье мы объясним, что не стоит дарить игроку.

Новогодние праздники все ближе, уже практически можно услышать звук шагов Святого Николая, звон колокольчиков на санях католического Санта Клауса, тяжелую поступь Деда Мороза. Конечно же, игроки в покер не меньше всех остальных любят и ждут праздники. Но в отличие от большинства, они чаще всех получают совершенно бесполезные подарки. Итак, что же дарить не стоит, если в кругу ваших близких есть покерный игрок?

Хотя наш портал целиком и полностью посвящен покеру, его читают не только игроки, но и люди, которым интересна игра, а также те, кто близко общается с гемблерами. В преддверии зимних праздников все бросились искать идеи, что же подарить друзьям, коллегам, дорогим и любимым, если в круг их увлечений входит покер.

Мы же в свою очередь хотим немного облегчить эту задачу, а также поднять настроение, так как подходим к вопросу с юмором. Итак, в сети лежат десятки, сотни, даже тысячи статей, рассказывающие о том, как обрадуются игроки таким подаркам:

дипломы и кубки «лучшему игроку»;

сувениры покерной тематики: брелочки, магнитики, подвески;

плакаты с любимыми игроками;

карты;

набор для покера;

покерный стол;

аккаунт на покерном сайте;

платное мобильное приложение для игры в покер;

видеоигра в покер для компьютера;

книги по покеру;

диски с обучающими уроками;

талисман на удачу.

Не хотим вас расстраивать, но выбранные без участия самого игрока в покер вещи из приведенного выше списка вряд ли его порадуют. Почему? Давайте разбираться!

Дипломы и кубки

Человек, который увлеченно играет в покер, конечно видит себя на турнирах. А многие на них уже бывали. Конечно, каждому хочется срубить деньжат и в качестве знака признания получить приз. Но игрокам снятся браслеты WSOP или награды ЕРТ, WPТ и других серьезных турниров.

А диплом «лучшему игроку» может в лучшем случае стать забавной шуткой, но никак не полноценным подарком на Новый год.

Покерные сувениры

Начнем с того, что большинство покерных игроков — мужчины. А мужчины очень прохладно относятся к сувенирам, не видят в них особой пользы и эстетической красоты. Конечно, кто-то может и хотел бы оригинальный брелок PokerStars или что-то действительное брендовое, но такие случаи редки.

Что в глазах человека, далекого от покерной тематики, выглядит как покерный сувенир? Да любая безделушка с карточной символикой! И кому такое может понравится? Ответ очевиден.

Плакаты с игроками

Плакаты — очень сомнительный подарок. Чаще всего плакаты вешаются в подростковом возрасте. Взрослые люди в лучшем случае покупают плакаты с календарем. Поэтому весьма сомнительно, что игрок в покер проявит желание повесить у себя в комнате чей-то портрет. Все же, покер — не футбол.

Конечно купить такой подарок можно, но если на 100% известно, что человек, которому готовится сюрприз, хотел бы повесить у себя плакат.

Карты

О! Вот он — самый неоднозначный подарок для покерного игрока! Объясним почему. Если человек предпочитает играть в онлайне, то ему такая вещь просто без надобности. А если он регулярно сидит за зеленым столом, то наверняка у него уже припасено несколько колод.

Еще один фактор опасности: карты могут просто не понравиться. Если уж знакомый вам игрок по какой-то причине еще не купил карты, значит они ему либо не нужны, либо нужны какие-то конкретные, но до покупки еще не дошли руки. Недорогие бумажные или ламинированные колоды сразу стоит вычеркнуть из списка подарков.

Порадовать могут разве что пластиковые карты, да причем от хорошего производителя, например, Copag или Kem. Но все очень индивидуально. И чтобы наверняка угодить, не лишним будет провести тайное расследование!

Набор для покера

Уверены, что люди, которые играют в покер не один год, наверняка где-то прячут хотя бы один набор для покера, который им опрометчиво подарили. А все потому, что угодить с таким подарком невероятно сложно.

Действительно увлеченный игрок предпочтет комплект с пластиковыми картами, качественными фирменными фишками, не менее качественными аксессуарами. Такие наборы стоят достаточно дорого. А недорогие аналоги прячутся на антресоли.

Покерный стол

Бесспорно — это идеальный подарок! Но вы готовы потратить на него $ 1000—2000? Если нет, то даже не пытайтесь.

Аккаунт на покерном сайте

Если человек уже играет на определенном сайте, значит у него уже есть аккаунт. Необходимости в любых других аккаунтах просто нет. Конечно, можно по секрету купить ему VIP статус или положить деньги на счет. Но это задание для настоящего шпиона.

Платное мобильное приложение для игры в покер

Идея вроде бы неплоха. Но реализовать ее практически невозможно. Как узнать, какое именно приложение понравится и будет удобным? Вариант хорош, только если желание купить определенную игру было озвучено.

Видеоигра в покер для компьютера

Ситуация полностью идентична. Только если знаете, о какой игре мечтают, смело ее покупайте. А выбирать наугад не стоит.

Книги по покеру

Конечно, есть такие книги, которые любой покерный игрок считает стоящими. Например, «Суперсистема» Дойла Брансона. Но, такие бестселлеры можно сосчитать по пальцам. И вы точно знаете, что книга нужна, или что у игрока ее нет? Если ответы на такие вопросы имеются или желание были озвучено — дерзайте.

Диски с обучающими уроками

Еще более стремный подарок, чем книга. Если человек уже какое-то время играет, он наверняка пересмотрел немало уроков в Интернете. В сети сегодня можно найти обучалки от самых крутых профессионалов. С другой стороны, лицензионное издание станет отличным сувениром. Но все же предварительно стоит прощупать почву.

Талисман на удачу

Такой подарок может сделать только очень близкий человек, и если он точно знает, что это будет приятно. При этом важно правильно преподнести талисман и объяснить его назначение.

Совет от PokerListings

НЕ дарите игроку в покер ненужных вещей покерной тематики. Если действительно хотите угодить, точно убедитесь, что в подарке есть необходимость. Старайтесь выбирать качественные вещи и одариваемый будет рад.

Удачного выбора методом «от противного»!