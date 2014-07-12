Для игрока в онлайн покер одним из главных технических компонентов игры является монитор, без качественного устройства игрок будет чувствовать дискомфорт и не получит удовольствие от игры.

По своей работе приходиться следить за рынком новых компьютерных устройств, для того, чтобы улучшить свое рабочее место. А устройств столько, что порой просто непонятно на кой делают столько бюджетных новинок, которые ну просто не годятся для работы. Кто-то зарабатывает на бюджетном рынке, а кто-то идет по другому направлению и создает то, что нужно потребителю.

Так на днях компания iiyama продемонстрировала первый монитор в 28 дюймов и безумным разрешение равным в 3840 на 2160 точек. Время отклика, для понимающих людей, равно 1 мс. Все это располагается на адекватной ножке, которая регулируется, и вы можете выставить монитор т.к. вам это удобно. В основном я встречал мониторы, которые не совсем адекватно реагируют на настройку положения монитора.

Что нам дает этот монитор? Имея такое безумное разрешение экрана, мы умещаем в 4 раза больше нужной нам информации на экране! Для людей, которые работаю с большим количеством информации, которую необходимо разместить на мониторе это в самый раз.

Естественно для игрока в покер этот монитор как нельзя кстати. Расположить на нем можно черт знает сколько столов для игры и вам будет комфортно наблюдать все за одним моником а не на двух или трех. Да и просто рубаться в нескольких турнирах будет более удобно за таким 28 дюймовым монстром.

Как по мне, то этот монитор упал в копилку того, что необходимо приобрести в ближайшее время. Его использовать буду в основном для работы и естественно опробую. В нем встроен USB3.0, динамики разъем для наушников этим конечно никого не удивить, но все же такие вещи есть не во всех мониторах.

Стоимость такого аппарата на территории РФ составит порядка 27 тысяч рублей. Хотя это еще не известно. И опять придётся заказывать и искать пути его доставки, качественно доставки в мой город.

Лично я считаю, что тем, кто проводит за компьютером огромное количество времени, такие мониторы необходимы. Они нужны как воздух т.к качество картинки должно быть превосходным и глаза не должны уставать от монитора. Поэтому я рекомендую вам покупать более качественную технику и не экономить на своем здоровье.

Да и работать за ним будет куда удобнее, чем мониторы с тем же fullHD но низкого качества. Сегодня монитор можно купить от 3 тыс. добавьте хотя бы 5-8 тыс. и купите более-менее нормальную технику себе или для вашего ребенка играющего в игры. Помните это ваше здоровье.