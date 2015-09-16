Уже очень долго твердят о том, что онлайн покер умирает, но почему то все никак не умрёт? Давайте же изучим.

Данная тема «Онлайн покер умирает» поднималась на разных покерных форумах, покерные профессионалы рассказывали свою точку зрения, но онлайн покер пока еще жив.

А жив ли он? Но смотря, что мы будем считать смертью для онлайн покер? Нам необходимо взять за основу некую переменную, которая будет некой точкой невозврата. Например, покерный софт. Это главный враг и помощник игроков в покер. Многим он помогает играть, собирает всю статистику, которую потом можно анализировать. Но и в тоже время данный софт просто душит онлайн индустрию покера.

Эта моя точка зрения и я ее не навязываю. Лично я не играю при помощи подобного софта, я устанавливал и в бесплатный период пользовался и на этом все. Одно время играл в руме, где был встроен калькулятор, который подсчитывал ауты в раздаче и в итоге его убрали.

Почему покерный софт убивает онлайн покер? Скажите если вас посадить за один стол с ботами вам понравиться такая игра? Думаю, нет, боты со времён вас сожрут и даже костей не оставят. Так и тут. Игроки постепенно превращаются в неких ботов, которые делаю свои шаги, полагаясь лишь на статистику, и играет против своих оппонентов лишь по одному сценарию. Это если говорить о тех, кто играет на лимитах по выше.

И что самое интересное, что таких игроков уже можно отличать от общей массы игроков. Их шаги по своей сути спланированы программой. Хотя я могу и ошибаться, я лишь высказываю свое мнение.

Но положительная сторона, это то, что подобный софт помогает зарабатывать на жизнь и все это законно. У каждого игрока есть выбор пользоваться подобным софтом или нет. Например, Патрик Антониус и Крис Мурман не пользуются подобными программами, и им это не мешает выигрывать миллионы. Так что выбор за вами.

И так, вот если мы за переменную возьмем подобный софт, то в скором будущем основная масса пользователей будет играть исключительно по программам, что приведет к автоматическим действиям игроков, а ни это ли смерть онлайн покера? Ведь покер не просто карточная игра!

А в остальном все вроде бы и хорошо, эснгешки с джек-потом кажется, не убили покер и он только процветает. Так что если брать что-то определенное от чего онлайн покер умирает, то можно и пораскинуть мозгами, может, мы просто ошибаемся и до вымирания онлайн покера еще очень далеко.