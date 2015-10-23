Известно, что покер играют миллионы игроков по всему миру, но в выигрыше остаются лишь сотни игроков, почему так происходит?

Вы не задумывались над таким вопросом, почему же многие игроки проигрывают в покер, а небольшая часть из них всегда остается в плюсе? Мое мнение на этот счет такое, что все допускают одни и те же технические ошибки раз за разом. Опять же опираясь на свой опыт игры и отыгранную дистанцию, могу привести некие доводы на этот счет.

На первое место хочу поставить такую техническую ошибку как быстрый скачек по лимитам вверх. Это не для кого ни ново, но будем говорить честно, если брать в процентном соотношении, то около 90% игроков так делают.

С чем связанна такая элементарная, казалось бы, ошибка. Все просто, мы люди и мы хотим получить все и сразу, и много. Усевшись в первый раз за стол, и прочитав правила игры. Мы думаем, что постигли все тонкости игры. Естественно любой необдуманный подъем по лимитам вверх карается жестко – пустым банкролом.

Вторая техническая ошибка вытекает из первой, когда мы проиграли за столом деньги, у нас появляется огромное желание все вернуть и отыграть. И такое каждый может вспомнить в своей игре, но при любой попытке отыграться, все повторяется и банкролл сливается, раз за разом.

А тут необходим совсем другой подход к решению проблемы. Если мы будем придерживаться цели отыграться, то мы ни к чему не придем. Мы должны концентрироваться на каждой сессии по отдельности.

И третье что можно отметить так это частые блефы. Когда я только начинал играть, думал, что если поставлю в банк по больше, то противник испугается и выкинет свои карты в пас. А так думал не только я.

Поэтому блеф является такой технической ошибкой, из-за которой многие проигрывают весь свой банкролл. Это я теперь знаю что блеф блюдо которое нужно подавать горячим, когда оно полностью подготовлено и ситуация за столом позволяет это сделать, а повадки противника нам известны.

Сейчас же в блефе нам помогают различные программы и статистика на игрока, где уже все закаталогизировано, на какую ставку и когда наш соперник сбрасывает свои карты и как часто он это делает.

И еще мне кажется, что от игры в покер надо отдыхать. Пример есть и из моей жизни и наглядный пример из Барселоны. Когда, не играв в покер год, Джон Джуанда, приехал и выиграл главное событие. Возможно, что прочитав это, новички исправят свою игру и направят в нужном направлении.