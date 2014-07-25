Если вы надумали зарабатывать покером, то необходимо просчитать многое. Проанализировать плюсы и минусы этого заработка.

Продолжаю говорить о плюсах покера, не забывая и о минусах этой работы. Если вы помните, то по статистике всего лишь 5% выигрывают в покер и 5% из этих пяти добиваются успеха. Т.е. получается, что остальные 95% игроков попросту кормят румы и игроков, которые вошли в эту пятерку. Об этом не стоит забывать, если мы хотим попасть в нее, играя и зарабатывая покером, необходимо понимание того, что ждет нас впереди.

Виноватых нет

Если в офисной работе, какой либо провал можно свалить на кого-то, то в покере это уже не получиться. И никто не будет виноват в том, что вас переехали. Это вновь двоякий момент он является и плюсом и минусом. Вся ответственность лежит на вас во время игры в покер. Вы и бухгалтер, и менеджер, и юрист, и стратег, и аналитик и т.д. этот список бесконечен.

Вы должны понимать, что если вы проиграете весь свой банкролл, вам придётся искать деньги на новый взнос. Но постой те, мы же зарабатываем покером, у нас нет права на проигрыш всего! Если вы проиграете все – вы банкрот.

Кредитуй себя сам

У меня с этим проблем не было (тьфу-тьфу). Я всегда держал определенную подушку безопасности, которой мог воспользоваться. По сути, я имел некую сумму денег вне рума, но для игры. И если у меня была полоса неудач, я сам себя кредитовал. Об этом мне, когда подсказали умные люди занимающиеся бизнесом.

Я тогда только начинал играть. Поэтому я полагался только на себя, свои силы и свое умение. Эта подушка должна быть обязательно и если вы оттуда взяли некую сумму, то верните ее с процентами. В будущем это вам очень пригодиться.

Малость мой пост отошел от заголовка, от плюсов. Но думаю это к лучшему. Когда я начинал играть, я выделял для этого деньги из определенного дохода. Мне это не нравилось, я всегда считал, что деньги, идущие на покер должны быть не из основного источника дохода. Специально для покера одно время у меня был доход именно для игры в покер. И в итоге я раскрутился.

Любимое дело

И самый главный плюс для меня заработком в покер, это то, что я занимаюсь тем, чем мне действительно нравиться. Покер для меня уже смысл жизни. Я люблю в него играть и без него не могу. Даже если я не играю несколько дней, то я найду время и отыграю пару СНГ турниров, если у меня нет времени на полноценную сессию.

Для того чтобы зарабатывать покером, его надо любить. Это моя точка зрения и мое высказывание. Как у Арнольда Шварценеггера «I`ll be back».