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План на этот год

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20 Январь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
План на этот год
Новый год, как и всегда должен начинаться с некого плана на игру, на достижение определённых целей и т.д. Хорошим примером служит Даниэль Негреану.

Всех с наступившим новым годом! Как и полагается, первые дни года наступившего были потрачены на построение и написание приблизительных планов до конца декабря.

Был построен общий план на жизнь и естественно на игру.  Кто-то может сказать, что план, не играет ни какой роли, но все же он имеет место на существование.

В блоге Даниэля Негреану можно увидеть, как он расписал свою игровую жизнь на весь год. Понятно, что этот план будет у него корректироваться, но общая картина понятна.

Мне до Даниэля ой как далеко, поэтому у меня все скромнее. Прошлый год во всех отношениях был успешным. Особенно его окончание с выпадом джек-пота на FullTilt.

Это конечно маловато, кто-то такие суммы за минуты выигрывает. Но не в этом суть.

План хоть общий, но должен быть. Для примера, в каких сериях планируете участвовать, в каких турнирах этой серии, сколько турниров независимо от покерных серий планируете отыграть, сколько бай-инов на это необходимо. Такой набросок необходимо сделать для понимания хотя бы того какой вам нужен бюджет.

В моем плане сразу же появилась строчка отыграть несколько интересных турниров серии miniFtops. Правда, пока как-то все не очень складывается, как и в прошлом году. 

Так же в планах отыграть несколько турниров wcoop и ftops. На это уже подсчитан приблизительный бюджет и подсчитан бюджет на турниры, которые я играю отдельно покерных серий.  

Имея такой приблизительный план понятно как двигаться дальше. С учетом того, что покер для меня является просто хобби и не является чем-то больше. Кэш я не играю и не планирую, бывают, конечно, вылазки иногда покуролесить в rush покер и на этом все.

Исходя из этого должно быть пару залетов в неплохие призы для того, чтобы окупить все затраты и получить некую прибыль. Как это посчитать я думаю особого труда не вызовет, можно посмотреть как это делает. Все просто и понятно.

Хочется все же затащить что-то большое и крупное и малость потратиться на оффлайн турниры серии EPT. А так у меня две глобальные цели. Отобраться на EPT и WSOP через сателлиты проводимые румами.

Так что цели есть и мы двигаемся медленными шажками в их сторону, а временами попросту ползем.

Удачи вам в новом году, как нашему соотечественнику, который умудрился попасть за стол с джек-потом на PokerStars и затащил его, а приз составил целый миллион долларов!

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