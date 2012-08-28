На турнир по техасскому холдему. В одном из казино города проходили турниры по покеру с гарантированным призовым фондом. При этом регулярам рулетки, блек-джека и других интересных казиношных игр билет на турнир предоставлялся от казино бесплатно. Теоретически сыграть мог и человек со стороны, заплатив за входной билет пятьдесят долларов. Мне стало интересно в первый раз в жизни сыграть в турнире, я попросил товарища, он замолвил за меня словечко перед менеджментом казино, в турнир меня пустили.

Правила холдема я теоретически знал. Что такое турнир и турнирная стратегия – для меня все это было темным лесом. Решил, что посмотрю за другими участниками этих игр и поучусь у них. А посмотреть было на что! Во-первых, до флопа все заходили в игру лимпом! Не рейзили практически никогда – да и не принято было до флопа повышать, все же играли в свое удовольствие, префлоп-рейз считался моветоном. Во-вторых, весьма своеобразна была оценка силы некоторых комбинаций. Например, на доске 2-4-5-6-7 игрок с А-8 был старше игрока с К-8 – стрит разыгрывался по кикеру! У некоторых более-менее опытных игроков такие экзерсисы персонала вызывали смех. Но что поделать – правила покера, в особенности холдема, не всем в то время были подвластны и доступны…

В-третьих, достаточно необычной оказалась структура турнира. Сорок человек разбили на пять столов по восемь участников. В полуфинальный этап выходило по два игрока с каждого стола – своеобразный шутаут! К этим десяти игрокам добавлялось еще шестеро – те из выбывших участников, кто… выкупит право на игру на аукционе! Деньги от аукциона шли в призовой фонд – получился шутаут-ребайник! На следующий день игрались два полуфинальных стола, в финал выходило по трое – итого шестеро. Ну и по традиции, оставшиеся два финальных места разыгрывались на аукционе. Вот где самое горячее время было! При оплате за второе место примерно $800 ставки на участие в финале доходили до пятисот долларов! Насколько же надо быть уверенным в своей силе, чтобы столько платить за финалку?!

Сам турнир запомнился слабо. Четвертьфинал прошел легко, в ключевой раздаче в мультипоте на доске А-J-6-5-6 с тремя червовыми картами показал 6-5 против натсового флеша оппонента. А с тройным стеком досидеть до топ-2 было просто. В полуфинале тоже все сложилось как-то просто, насмешили две раздачи. Осталось определить баббл-боя, игрок с самым коротким стеком поставил олл-ин втемную, мы дружно ответили. Увы, несмотря на то, что наши карты не пересекались, а у оппонента был только туз-хай, доска уникальным образом прошла мимо всех, туз-хай выиграл. Через несколько раздач тот же игрок снова стал со стеком в несколько блайндов, олл-ин втемную, я посмотрел в свои карты – 8-3 в трефовой масти. Колл. Оппонент смотрит в свои карты и радостно переворачивает двух тузов! Увы, доска с двумя восьмерками привела его в негодование и уныние, он вопрошал небеса: «Ну как он мог коллировать с 8-3?!» Потом мы с ним подружились, нынче он один из регуляров недешевой Омахи.

Ну и финал. Мне поначалу не заходило, стек упорно съедали блайнды, в итоге пришлось выставить все фишки на терне с натсовым флеш-дро. Ответило мне сразу двое (и тут же выяснилось, что играет эта парочка на один карман – так яростно они потом ругали друг друга!), у обоих по две пары, а мне ривером закрылся флеш. Потихоньку выбил остальных, в хедз-ап вышел с трехкратным перевесом, потихоньку его растерял – в итоге решили поделить деньги поровну. Я получил чуть больше тысячи долларов – неплохо за два дня работы!

Играть в турнире мне понравилось. Правда, когда я через неделю пришел в то же казино на следующий турнир, управляющий Иван Иваныч сказал, что мест, собственно, уже нет. И хорошо бы быть постоянным клиентом казино, а не приходить только на турниры. Переводя на общедоступный русский язык – юным гениям вход на турнир закрыт, регуляры недовольны потерей кормушки.

Пришлось искать выход в других местах. Но об этом в следующий раз.