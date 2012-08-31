А другой мой знакомый профессионал в мире покера говорил: «Покер – великая игра. Сказав «пас», ты ничего не выиграешь – но и не проиграешь, сохранишь свои фишки в безопасности». Именно умение вовремя сказать «пас» и отличает хорошего игрока от очень хорошего. Эх, мне бы эту науку, да вовремя…

После победы в первом своем турнире я возомнил себя богом покера, но играть оказалось негде, в предыдущее казино меня как «неклиента» в турнир не пустили, становиться «клиентом» претило моей тонкой математической натуре (ну не люблю я игры, где мои шансы заведомо меньше 50%). И тут наше не менее известное казино объявило об открытии своей покерной серии, в которую я с удовольствием окунулся.

Игрались в основном ребайники за $50-100, раз в неделю проходил фризаут за $300, раз в месяц фризаут за $1000. Начал я весело – из первых пяти турниров, в которых участвовал, выиграл чуть ли не четыре! При этом совершенно не зная правил и законов турнирного покера, не читая никаких книг и даже про них не зная. Мне просто весело и прикольно было играть в покер, остались в конце вдвоем/втроем: «Поделим?» - «Запросто!» Владелец казино даже подбил меня играть в тысячнике – я пришел на обычный регулярный турнир, а выяснилось, что играется турнир по $1000. Собрался уходить – правил банкролла я тогда не знал, но чувствовал, что игра не по карману. Для кворума меня уговорили, похоже, зря. Именно я выбил владельца казино из турнира в смешной раздаче. С ранней позиции залимпился с семерками, он за мной рейз с A-Q, все выкинули, а я… олл-ин! Не смейтесь, я ж не знал никаких стратегий! Он после тяжелых раздумий колл и радостно посмотрел на флоп A-Q-5. Терн 7 уже порадовал меня, ривер не поменял ничего, он аут. А я с хорошим стеком досидел до топ-4, там уставшие профи решили поделить призовые, я не Илья Городецкий, который никогда не делит – согласился.

Неплохой апстрик, согласитесь! В то казино я начал ходить чуть ли не каждый день, но результаты слегка упали, что неудивительно. Хотя общий доход превышал расходы. И тут случилась «та» раздача…

Очередной ребайник, в котором мне карта заходила так, что становилось страшно! Кто-то выставляет стек с топ-парой – у меня овер-пара, заноси! Тройной олл-ин – мои одномастные A-J ловят флеш с флопа против A-Q и 8-8! В какой-то момент, ближе к адд-ону, стек у меня составлял 8,500 фишек, у паренька передо мной 9,000, а у ближайших игроков – 500, 700, 900. И за соседним столом самый большой стек был около 3,000. Играй – не хочу! Ну а на финалку выйти – плевое дело! И даже топ-3 при аккуратной игре – не проблема. А призовой фонд хороший – почему-то в этот день игроки ребаились «что дурные», бывает такое настроение, когда глаза застилает игровой туман и хочется играть и играть: «Олл-ин!» - «Ребай!»

Все идет хорошо, закупаемые стеки отбираются, богатые богатеют, бедные беднеют. Очередная двойная докупка, олл-ин 500 фишек из ранней от ныне известного регуляра европейских серий, за ним ре-олл-ин 900, и тут чиплидер передо мной рейз 2,000! Поднимаю карты – Q-Q! Да это же натс! И я понимаю, что лидер хочет остаться один на один с игроками в олл-ине. И больше никаких мыслей в моем мозгу не возникло – почему он дает такой рейз, что у него больше фишек чем у меня, а в конфронтации с лидером входить не стоило бы. У меня же натс! А мне прет! И я даже не думаю над коллом – олл-ин!

Чиплидер, к его чести, даже задумался на минуту – но двух королей выкинуть не смог. Далее без чудес – и уже я, к безмерному удивлению менеджера, попросил ребай. Тот турнир закончился бесславно – как и практически все в этом казино, которые я играл еще несколько месяцев. Та раздача, похоже, психологически сильно надломила меня. Банкролл потихоньку закончился, после чего для меня на несколько лет закончился и покер.

Конечно же, временно!