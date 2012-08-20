Всем привет!

Как меня зовут? В этом месте оставим интригу для читателя, пусть мое имя пока останется в тайне. Но это же не помешает нам общаться?

Начнем с самого начала. Первое мое знакомство с покером пришлось на очень давнее время. С друзьями мы играли (как и все в то советское время) в пятикарточный дро-покер. Другой разновидности покера мы не знали. Но с очень забавными (особенно с нашей современной точки зрения) правилами. Если в игре случался жестокий бед-бит, когда одна сильная комбинация одного из игроков перебивается более сильной (то ли от проигранного сета, то ли от стрита), то начинали играть в «мизер» - кто соберет наиболее мелкую комбинацию.

Постойте-постойте, да это же 2-7 лоуболл с тремя обменами, как сказали бы сейчас! Правда, с нашими собственными модификациями. Комбинации 2-3-4-5-7 и 2-3-4-6-7 были равны между собой, а выигрывала… масть! То есть лоуболл с семеркой пик считался наиболее сильной комбинацией (натсом), лоу с семеркой треф вторая по силе комбинация, бубна третья, черва – четвертая, остальные карты не имели значения – то ли это будет 2-4-5-6-7, то ли 2-3-5-6-7.

Таких кругов лоуболла игралось три – и по динамике эти круги оказывались даже более кровавыми, чем обычный дро-покер! Вот собрал ты комбинацию с семеркой треф, а в тебя грузят и грузят – и думай, есть ли у оппонента семерка пик? Играли лимит, но без верхних ограничений количества ставок – при поддержке партнера можно было легко выставить все деньги в банк в одной раздаче.

Так и я однажды при игре втроем проиграл половину стипендии, упорно переставляя товарища со вторым натсом, он, конечно, показал первый…

Через какое-то время игра сошла на нет – школьникам и студентам первых курсов было трудно выдержать финансовое давление при серии неудач, тем более что мы предпочитали другие логические игры. Ну а внутренняя логика и красота игры была в то время нам недоступна – мы варились в собственном котле, знали друг друга много лет, читали друг друга как открытую книгу, потому блеф проходил очень редко. А без блефа покер уже не покер…

Потому следующего покерного опыта пришлось ждать несколько лет.