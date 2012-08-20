Покер > Блоги > Пиранья - Покерные истории

Как я знакомился с покером

Поделиться:
20 Август 2012, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Как я знакомился с покером
Попробую начать свой блог, в котором я просто буду выкладывать свои заметки про покер – смешные случаи, забавные раздачи, да и просто мысли по поводу того, что происходит в покерном мире.

Всем привет!

Как меня зовут? В этом месте оставим интригу для читателя, пусть мое имя пока останется в тайне. Но это же не помешает нам общаться?

Начнем с самого начала. Первое мое знакомство с покером пришлось на очень давнее время. С друзьями мы играли (как и все в то советское время) в пятикарточный дро-покер. Другой разновидности покера мы не знали. Но с очень забавными (особенно с нашей современной точки зрения) правилами. Если в игре случался жестокий бед-бит, когда одна сильная комбинация одного из игроков перебивается более сильной (то ли от проигранного сета, то ли от стрита), то начинали играть в «мизер» - кто соберет наиболее мелкую комбинацию.

Постойте-постойте, да это же 2-7 лоуболл с тремя обменами, как сказали бы сейчас! Правда, с нашими собственными модификациями. Комбинации 2-3-4-5-7 и 2-3-4-6-7 были равны между собой, а выигрывала… масть! То есть лоуболл с семеркой пик считался наиболее сильной комбинацией (натсом), лоу с семеркой треф вторая по силе комбинация, бубна третья, черва – четвертая, остальные карты не имели значения – то ли это будет 2-4-5-6-7, то ли 2-3-5-6-7.

Таких кругов лоуболла игралось три – и по динамике эти круги оказывались даже более кровавыми, чем обычный дро-покер! Вот собрал ты комбинацию с семеркой треф, а в тебя грузят и грузят – и думай, есть ли у оппонента семерка пик? Играли лимит, но без верхних ограничений количества ставок – при поддержке партнера можно было легко выставить все деньги в банк в одной раздаче.

Так и я однажды при игре втроем проиграл половину стипендии, упорно переставляя товарища со вторым натсом, он, конечно, показал первый…

Через какое-то время игра сошла на нет – школьникам и студентам первых курсов было трудно выдержать финансовое давление при серии неудач, тем более что мы предпочитали другие логические игры. Ну а внутренняя логика и красота игры была в то время нам недоступна – мы варились в собственном котле, знали друг друга много лет, читали друг друга как открытую книгу, потому блеф проходил очень редко. А без блефа покер уже не покер…

Потому следующего покерного опыта пришлось ждать несколько лет.

Поделиться:

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Блоггеры
Это - PokerListings Russia, детка!

Это - PokerListings Russia, детка!

Покер - это не только игра, но и образ жизни! Не верите?

Последние посты PokerListings Russia's Page  
Пиранья - Покерные истории

Пиранья - Покерные истории

Что такое покер и с чем его едят, если у вас аппетит, к

Последние посты
Последние посты PokerListings Russia's Page  
Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Добро пожаловать на официальный блог "Битвы за Мальт

Последние посты PokerListings Russia's Page  
Инфографика

Инфографика

Не все можно выразить словами. Некоторые вещи вообще н
Последние посты 's Page  
Покерная матрица

Покерная матрица

Гаджеты, виджеты, специальный софт и прочие "фишечки".

Последние посты 's Page  
Следите за нами

Facebook

Twitter

RSS

Тэги блогов

Tournament Trail
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 