Кассам стал лучшим в Главном событии, которое собрало за покерными столами 944 участников.

Однако не он унес домой самую большую призовую сумму, ибо после сделки в Топ-3 Дэниел Харвуд получил £95,000, проиграв затем хедз-ап Рехману.

Занявший третье место австралиец Эрик Чех получил £70,000.

«Гарантия» превышена вдвое

Для первого «фестиваля» в Лондоне PokerStars заготовили гарантированный призовой фонд для «мейна» в размере £400,000, но их опасения были напрасны.

Призовой фонд в итоге достиг £825,112, что позволило попасть «в деньги» 183 участникам (20% по новым правилам PokerStars).

Лив Бори на родной арене.

Несмотря на невысокий уровень бай-ина (£990) турнир в Лондоне посетили игроки «старзов» - Лив Бори, Джейк Коди, Лука Пагано и Фелипе Рамос, а также ряд других известных покерных профессионалов.

Что до победителя, то Рехман Кассам сразу заявил, что победа не изменит его планы и он продолжит учиться на юриста, а не переключиться на карьеру в покере.

Кстати, Кассам попал в Главное событие через победу в живом сателлите за £120.

Следующий «Фестиваль» от PokerStars пройдет со 2-го по 13-е марта в King’s Casino в чешском Розвадове, где сейчас идет фестиваль покера от 888poker.

Сателлиты в Розвадов уже доступны в покер руме PokerStars.

Выплаты финального стола Главного события:

1. Рехман Кассам, Великобритания - £89,320*

2. Дэниел Харвуд, Великобритания - £95,000*

3. Эрик Чех, Австралия - £70,000*

4. Юрий Бойко, Ирландия - £43,370

5. Клема Трипольди, Франция - £31,510

6. Людовик Гелих, Великобритания - £22,950

7. Алексис Флер, Франция - £16,702

8. Лам ван Тринх, Великобритания - £12,150

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.