Интересно, с каким покер румом подпишет контракт Патрик Антониус в ближайшее время?

Будет ли он еще принимать участия в покерных ТВ-шоу, где разыгрывались миллионы долларов? И что за разные логотипы присутствую постоянно на его одежде?

Все эти вопросы требовали ответов, за которыми мы и отправились на аудиенцию к легенде мирового покера.

Патрик в последнее время редко бывает замечен за покерными столами, но пропустить фестиваль 888Live в Барселоне он не мог.

Кстати, ходят слухи, что Антониус хочет открыть покер рум возле своего дома в Монте-Карло.

PokerListings: Сколько же стоит открыть покер рум в Монако?

Патрик Антониус: Сейчас я могу сказать, что работа идет и уже скоро он откроется. Надеюсь я смогу помочь в этом, хотя в Монако такие вещи требуют специальной лицензии, которую надо получить на переговорах с правительством княжества.

PL: Зачем нужен покер рум в Монте-Карло?

ПА: Все любят играть в Монако, и спрос на покер очень велик. Так что идея отличная, ведь сейчас игры в покер там вообще нет, даже в местных казино.

Покер и Монте-Карло.

Тем более, что они не оптимально используют пространство, а покер рум станет еще одной отличной визитной карточкой Монте-Карло.

PL: Большой покер ушел с ТВ, в онлайне дорогой игры тоже нет. Чем занимается Патрик Антониус в наши дни?

ПА: Я достаточно много играю на кэш в казино. Иногда отправляюсь в Лас-Вегас, или другие места. Тем более, что сейчас живой покер снова набирает силу.

В свое время я также инвестировал в некоторые проекты, так что теперь могу просто наслаждаться жизнью с моей семьей.

PL: Как ты думаешь, покер сможет снова вернуть в ТВ-шоу?

ПА: Я уверен, что это произойдет довольно скоро. Нужна лишь хорошая концепция шоу и все получится.

PL: Ты недавно был послом IveyPoker, затем носил нашивки King’s Casino, сейчас на тебе наклейка 888poker. Это сделка?

ПА: У меня хорошие отношения с Леоном Цукерником, и я с удовольствием играю в его казино, но денег за нашивки никогда не получал.

Просто гость.

А в Барселоне я просто гость 888poker, и играю именно в таком статусе.

PL: Что ты думаешь о последних изменениях с «Ноябрьской девяткой»?

ПА: Это очень хороший шаг. Лично я бы не хотел оказаться в ситуации, когда через три месяца надо возвращаться, чтобы продолжить играть турнир.

Во-вторых, не думаю, что вынесенный на ноябрь финал привлекал внимания больше, чем было ранее.

Конечно, некоторым игрокам может быть и нужен был перерыв для тренировок, но за три месяца может многое произойти, и не факт, что в лучшую сторону.

PL: Ты сыграешь на WSOP в этом году?

ПА: Еще не решил. Играть на WSOP турниры, это значит инвестировать много своего времени, которое можно было бы потратить на хорошую кэш-игру. Так что здесь надо будет подумать, что лучше и выгоднее.