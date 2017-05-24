Будет ли он еще принимать участия в покерных ТВ-шоу, где разыгрывались миллионы долларов? И что за разные логотипы присутствую постоянно на его одежде?
Все эти вопросы требовали ответов, за которыми мы и отправились на аудиенцию к легенде мирового покера.
Патрик в последнее время редко бывает замечен за покерными столами, но пропустить фестиваль 888Live в Барселоне он не мог.
Кстати, ходят слухи, что Антониус хочет открыть покер рум возле своего дома в Монте-Карло.
PokerListings: Сколько же стоит открыть покер рум в Монако?
Патрик Антониус: Сейчас я могу сказать, что работа идет и уже скоро он откроется. Надеюсь я смогу помочь в этом, хотя в Монако такие вещи требуют специальной лицензии, которую надо получить на переговорах с правительством княжества.
PL: Зачем нужен покер рум в Монте-Карло?
ПА: Все любят играть в Монако, и спрос на покер очень велик. Так что идея отличная, ведь сейчас игры в покер там вообще нет, даже в местных казино.
Покер и Монте-Карло.
Тем более, что они не оптимально используют пространство, а покер рум станет еще одной отличной визитной карточкой Монте-Карло.
PL: Большой покер ушел с ТВ, в онлайне дорогой игры тоже нет. Чем занимается Патрик Антониус в наши дни?
ПА: Я достаточно много играю на кэш в казино. Иногда отправляюсь в Лас-Вегас, или другие места. Тем более, что сейчас живой покер снова набирает силу.
В свое время я также инвестировал в некоторые проекты, так что теперь могу просто наслаждаться жизнью с моей семьей.
PL: Как ты думаешь, покер сможет снова вернуть в ТВ-шоу?
ПА: Я уверен, что это произойдет довольно скоро. Нужна лишь хорошая концепция шоу и все получится.
PL: Ты недавно был послом IveyPoker, затем носил нашивки King’s Casino, сейчас на тебе наклейка 888poker. Это сделка?
ПА: У меня хорошие отношения с Леоном Цукерником, и я с удовольствием играю в его казино, но денег за нашивки никогда не получал.
Просто гость.
А в Барселоне я просто гость 888poker, и играю именно в таком статусе.
PL: Что ты думаешь о последних изменениях с «Ноябрьской девяткой»?
ПА: Это очень хороший шаг. Лично я бы не хотел оказаться в ситуации, когда через три месяца надо возвращаться, чтобы продолжить играть турнир.
Во-вторых, не думаю, что вынесенный на ноябрь финал привлекал внимания больше, чем было ранее.
Конечно, некоторым игрокам может быть и нужен был перерыв для тренировок, но за три месяца может многое произойти, и не факт, что в лучшую сторону.
PL: Ты сыграешь на WSOP в этом году?
ПА: Еще не решил. Играть на WSOP турниры, это значит инвестировать много своего времени, которое можно было бы потратить на хорошую кэш-игру. Так что здесь надо будет подумать, что лучше и выгоднее.
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