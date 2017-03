И виной этому Нил Фаррелл – рыжеволосый шотландец, который покорил еще одну вершину покерного мира.

На этот раз ему покорился весьма замечательный ивент - partypoker WPT Caribbean в уругвайском Пунта-Кана.

Интересно, что хедз-ап продлился всего одну раздачу, хотя и до ее начала преимущество шотландца над Троем Куиневиллем было подавляющим – 8,1 млн фишек против 1,5.

В итоге, Фаррелл добавил к сумме своих призовых за карьеру еще $335,000.

Теперь он не только почти «пробил» сумму в 3 миллиона, но и лишь на 900 тысяч долларов отстает от Вамплю в этом рейтинге.

При этом Фаррелл стал первым шотландцем выигравшим, как этап серии ЕРТ, так и WPT. И, судя по последним изменениям в Live-турнирах, останется таким единственным в истории.

Thanks for the love folks ❤️

THE TWO TOUR CHAMP DOES WHATEVER THE FUCK HE WANTS