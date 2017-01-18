Свершилось, большой международный покер возвращается в Россию и уже с 24-го по 27-е марта в «Sochi Casino and Resort» пройдет первый в отечественной истории partypoker Million National.

Гарантированный призовой фонд составит 1 миллион долларов, а победитель покинет казино с суммой не меньше $200,000!

Бай-ин в турнир составит 1,100 долларов.

Это будет турнир с крупнейшим призовым фондом в истории покера не только России, но и стран СНГ.

Онлайн сателлиты к предстоящему ивенту будут доступны на Party Poker уже с 22 января, начиная с турниров по 1 центу.

Кстати, а если у вас нет сил или возможности ждать до конца марта, то напомним, что уже через 2 дня в Сочи стартует этапе серии ЕАРТ.

Первый пошел…

«Проводить первый в истории России турнир partypoker Million – это большая честь для нас и настоящий вызов для PartyPoker и наших игроков», - отметил глава покер рума Том Уотерс в специальном пресс-релизе сегодня.

«Мы будем первым глобальным оператором покера, который предложит серьезный турнир в только что открытом казино в Сочи, где скоро мы и узнаем имя первого чемпиона российского этапа partypoker Million National».

Последние семь с небольшим лет в нашей стране не проводились подобного рода турнир по понятным причинам.

В Сочи все на уровне.

Однако с открытием игорной зоны в Сочи, месте, где еще недавно проходили Олимпийские игры и отлично налажена инфраструктура горного курорта, все может резко измениться.

В частности, отношению к покеру, как одному из видов интеллектуального спорта.

Нет сомнений, что за этапами серий ЕАРТ и partypoker Million National последуют и другие.

Тем более что комплекс «Казино Сочи и Курорт» выполнен в стиле Лас-Вегаса со множеством ресторанов, бутиков, театром-кабаре и находится лишь в 30 минутах от побережья Черного моря.

Если вы еще не знаете, что представляет собой новое казино в Сочи, то здесь можно посмотреть фото- и видеорепортаж с открытия «Сочи Казино и Курорт».

Главная изюминка предстоящего турнира, что участвовать в нем можно не только в казино, но и сыграть один из стартовых дней в онлайне в покер руме Party.

Согласно расписанию, «Онлайн-дни 1А и 1В» пройдут 12-го и 19-го марта, а с 24-го по 27-е марта пройдет остальная часть турнира уже в казино Сочи.

Расписание partypoker Million National Сочи :

Онлайн режим:

Dень 1А: 12 марта 2017 – $1,100 – старт в 21:00

Dень 1В: 19 марта 2017 – $1,100 – старт в 21:00

Live - Казино Сочи

24 марта, пятница: День 1С – $1,100 – старт в 14:00

25 марта, суббота: День 1D – $1,100 – старт в 14:00

26 марта, воскресенье: День 1Е -– $1,100 – 6-Max Turbo - старт в 10:00



26 марта, воскресенье: День 2 – $1,100 – старт в 14:00

27 марта, понедельник: Финал - старт в 14:00



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