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Party Poker запускает «Быструю пятерку» и особые нокаут-турниры

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Итак, в покер руме Party Poker можно теперь найти еще пару способов игры в покер онлайн.

На этой неделе покер рум презентовал пару весьма любопытных новинок – кэш-игру «Быстрая пятерка» (Fast Five) и нокаут-турниры с прогрессивно нарастающей премией за выбитых игроков - Progressive Knockout Tournaments.

Отличие последних от обычных нокаут-турниров в том, что за выбивание игрока положена не только премия, но и бонусный баунти, который будет расти пропорционально количеству выбитых оппонентов.

Под конец турнира «суммы за выбывание» могут быть едва ли не больше, чем сами призовые деньги.

«Быстрая пятерка» - игра на 5 блайндов

Не всегда у любителей игры в покер есть время на долгую основательную игру. Иногда хочется сыграть «по-быстрому».

Возможно, для таких целей вам лучше всего и подойдет новая игра от Party Poker – Fast Five.

Главная фишка в том, что бай-ин в эту кэш-игру составляет лишь 5 больших блайндов и ни анте больше. Таким образом, особо долго размышлять над ходом вам не придется, впрочем, как и вашим оппонентам.

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Посол покер рума Майк Секстон.

В остальном игра проходит в традиционном формате 6-макс кэш. К счастью, уровень бай-инов начинается с 2,50, так что у вас будет достаточно возможностей опробовать новую игру без большого риска для вашего банкролла.

«Сегодня мы запустили два новых формата покера на Party Poker, которые отлично подойдут, как кэш-игрокам, так и любителям турнирных сражений», - сообщил в пресс-релизе глава группы Том Уотерс.

«Прогрессивные нокаут-турниры в наше время очень популярны, и для нас было важно идти в ногу со временем, отвечая и на призывы наших игроков к внедрению таких видов покера на Party Poker. "Бы«трая пятерка» - это весело, это игра ориентированная на победу, удачно подойдет тем, кто жаждет экшена в каждой раздаче».

Отметим, что «Прогрессивные нокаут-турниры» будут проходить в покер руме Party Poker трижды в день с тремя разными по величине уровнями бай-инов.

Что до «быстрой пятерки», то ее уже можно найти в лобби покер рума.

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума PartyPoker.

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