Это точно из серии – сделаем еще лучше!

Невероятно популярная онлайн покер серия Powerfest от Party Poker вернется к нам уже в этом сентябре, и не одна, а с рекордными призовыми.

Для большего интереса на серию, которая пройдет с 3-го по 24-е сентября, заявлена общая «гарантия» в $35,000,000!

Бай-ины в Powerfest будут начинаться от скромных $5,50 в рядовых турнирах до $25,500 в Супер-хайроллере.

Среди всех турниров выдели 12 уровня Championship, каждый из них будет иметь гарантированный призовой фонд не менее 1 миллиона долларов.

Супер-хайроллер вернут 3 миллиона

Не то, чтобы в Party Poker не возлагали большие надежды на этот турнир, но, когда он появился в расписании серии в мае и сразу собрал 129 регистраций при бай-ине в $25,500, это стало приятной неожиданностью.

Party Poker теперь с Анатолием Филатовым.

Призовой фонд тогда составил 3,2 миллиона долларов, а победитель - juanpardo99 – стал богаче на $660,067.

В результате Супер-хайроллер снова будет во время серии и уже с гарантированным призовым фондом в 3 миллиона долларов.

Впрочем, дорогие бай-ины на серии Powerfest скорее исключение из правил, но даже в них можно попасть через «фазовые» турниры со входами от $5,50 и до $530. Выбирайте сами себе первый уровень экшена.

«Powerfest становится все больше и лучше, так что решение повысить «гарантию» более, чем оправдано», - заявил глава Party Poker Том Уотерс, - «надеемся, что нашим игрокам понравятся изменения, которые позволят любому игрока дойти до титула чемпиона серии лишь с 11 долларов».

Патрик Леонард: «Это лучшее расписание»

Как уже принято в Powerfest, кульминация серии состоит не из одного Главного события, а сразу четырех!

Патрик Леонард.

Уровень бай-инов следующий: $11, $55, $215 и $1,050. Начало – 24 сентября. Общая призовая гарантия на 4 турнира более 1,6 миллиона долларов.

«Уверен, что это расписание серии стало лучшим за всю историю Party Poker», - заявил посол покера от покер рума Патрик Леонард, - «большие бай-ины, еще большие призовые фонды, улучшенный софт позволят игрокам найти более подходящие им турниры».

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.

Ниже можно посмотреть полное расписание “Чемпионских турниров» серии Powerfest в сентября: