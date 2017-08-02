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Party Poker выставляет $35 миллионов «гарантии» на осенний Powerfest

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Это точно из серии – сделаем еще лучше!

Невероятно популярная онлайн покер серия Powerfest от Party Poker вернется к нам уже в этом сентябре, и не одна, а с рекордными призовыми.

Для большего интереса на серию, которая пройдет с 3-го по 24-е сентября, заявлена общая «гарантия» в $35,000,000!

Бай-ины в Powerfest будут начинаться от скромных $5,50 в рядовых турнирах до $25,500 в Супер-хайроллере.

Среди всех турниров выдели 12 уровня Championship, каждый из них будет иметь гарантированный призовой фонд не менее 1 миллиона долларов.

Супер-хайроллер вернут 3 миллиона

Не то, чтобы в Party Poker не возлагали большие надежды на этот турнир, но, когда он появился в расписании серии в мае и сразу собрал 129 регистраций при бай-ине в $25,500, это стало приятной неожиданностью.

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Party Poker теперь с Анатолием Филатовым.

Призовой фонд тогда составил 3,2 миллиона долларов, а победитель - juanpardo99 – стал богаче на $660,067.

В результате Супер-хайроллер снова будет во время серии и уже с гарантированным призовым фондом в 3 миллиона долларов.

Впрочем, дорогие бай-ины на серии Powerfest скорее исключение из правил, но даже в них можно попасть через «фазовые» турниры со входами от $5,50 и до $530. Выбирайте сами себе первый уровень экшена.

«Powerfest становится все больше и лучше, так что решение повысить «гарантию» более, чем оправдано», - заявил глава Party Poker Том Уотерс, - «надеемся, что нашим игрокам понравятся изменения, которые позволят любому игрока дойти до титула чемпиона серии лишь с 11 долларов».

Патрик Леонард: «Это лучшее расписание»

Как уже принято в Powerfest, кульминация серии состоит не из одного Главного события, а сразу четырех!

patrick leonard
Патрик Леонард.

Уровень бай-инов следующий: $11, $55, $215 и $1,050. Начало – 24 сентября. Общая призовая гарантия на 4 турнира более 1,6 миллиона долларов.

«Уверен, что это расписание серии стало лучшим за всю историю Party Poker», - заявил посол покера от покер рума Патрик Леонард, - «большие бай-ины, еще большие призовые фонды, улучшенный софт позволят игрокам найти более подходящие им турниры».

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.

Ниже можно посмотреть полное расписание “Чемпионских турниров» серии Powerfest в сентября:

Day

Time ET

Time CEST

Time UK

Lobby Name

Phase 1 buy–in

Direct Buy–in

Guarantee

Sun 10–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 111: Championship Event: [Phased]: $1M Gtd

$109.00

$1,050.00

$1,000,000

Sun 10–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 112: Championship Event: [Phased]: $1.5M Gtd

$530.00

$5,200.00

$1,500,000

Tue 12–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 147: Championship Event: $1M Gtd High Roller [2 Day Event]

$10,300.00

$1,000,000

Sun 17–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 218: Championship Event: [Final Phase]: $1M Gtd

$109.00

$1,050.00

$1,000,000

Sun 17–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 219: Championship Event: [Final Phase]: $1.5M Gtd

$530.00

$5,200.00

$1,500,000

Tue 19–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 254: Championship Event: $3M Gtd Super High Roller [2 Day Event]

$25,500.00

$3,000,000

Sun 24–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 323: Championship Event: [Final Phase]: $1M Gtd

$109.00

$1,050.00

$1,000,000

Sun 24–Sep–17

12:30

18:30

17:30

Powerfest 324: Championship Event: [Final Phase]: $1.5M Gtd

$530.00

$5,200.00

$1,500,000

Sun 24–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 325: Championship Event: $50K Gtd [$10K Gtd to 1st]

$11.00

$50,000

Sun 24–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 326: Championship Event: $150K Gtd [$20K Gtd to 1st]

$55.00

$150,000

Sun 24–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 327: Championship Event: $1M Gtd [$150K to 1st]

$215.00

$1,000,000

Sun 24–Sep–17

14:00

20:00

19:00

Powerfest 329: Championship Event: $1.5M Gtd High Roller

$1,050.00

  

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