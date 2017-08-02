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Это точно из серии – сделаем еще лучше!
Невероятно популярная онлайн покер серия Powerfest от Party Poker вернется к нам уже в этом сентябре, и не одна, а с рекордными призовыми.
Для большего интереса на серию, которая пройдет с 3-го по 24-е сентября, заявлена общая «гарантия» в $35,000,000!
Бай-ины в Powerfest будут начинаться от скромных $5,50 в рядовых турнирах до $25,500 в Супер-хайроллере.
Среди всех турниров выдели 12 уровня Championship, каждый из них будет иметь гарантированный призовой фонд не менее 1 миллиона долларов.
Не то, чтобы в Party Poker не возлагали большие надежды на этот турнир, но, когда он появился в расписании серии в мае и сразу собрал 129 регистраций при бай-ине в $25,500, это стало приятной неожиданностью.
Призовой фонд тогда составил 3,2 миллиона долларов, а победитель - juanpardo99 – стал богаче на $660,067.
В результате Супер-хайроллер снова будет во время серии и уже с гарантированным призовым фондом в 3 миллиона долларов.
Впрочем, дорогие бай-ины на серии Powerfest скорее исключение из правил, но даже в них можно попасть через «фазовые» турниры со входами от $5,50 и до $530. Выбирайте сами себе первый уровень экшена.
«Powerfest становится все больше и лучше, так что решение повысить «гарантию» более, чем оправдано», - заявил глава Party Poker Том Уотерс, - «надеемся, что нашим игрокам понравятся изменения, которые позволят любому игрока дойти до титула чемпиона серии лишь с 11 долларов».
Как уже принято в Powerfest, кульминация серии состоит не из одного Главного события, а сразу четырех!
Уровень бай-инов следующий: $11, $55, $215 и $1,050. Начало – 24 сентября. Общая призовая гарантия на 4 турнира более 1,6 миллиона долларов.
«Уверен, что это расписание серии стало лучшим за всю историю Party Poker», - заявил посол покера от покер рума Патрик Леонард, - «большие бай-ины, еще большие призовые фонды, улучшенный софт позволят игрокам найти более подходящие им турниры».
Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.
Ниже можно посмотреть полное расписание “Чемпионских турниров» серии Powerfest в сентября:
|
Day
|
Time ET
|
Time CEST
|
Time UK
|
Lobby Name
|
Phase 1 buy–in
|
Direct Buy–in
|
Guarantee
|
Sun 10–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 111: Championship Event: [Phased]: $1M Gtd
|
$109.00
|
$1,050.00
|
$1,000,000
|
Sun 10–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 112: Championship Event: [Phased]: $1.5M Gtd
|
$530.00
|
$5,200.00
|
$1,500,000
|
Tue 12–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 147: Championship Event: $1M Gtd High Roller [2 Day Event]
|
–
|
$10,300.00
|
$1,000,000
|
Sun 17–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 218: Championship Event: [Final Phase]: $1M Gtd
|
$109.00
|
$1,050.00
|
$1,000,000
|
Sun 17–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 219: Championship Event: [Final Phase]: $1.5M Gtd
|
$530.00
|
$5,200.00
|
$1,500,000
|
Tue 19–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 254: Championship Event: $3M Gtd Super High Roller [2 Day Event]
|
–
|
$25,500.00
|
$3,000,000
|
Sun 24–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 323: Championship Event: [Final Phase]: $1M Gtd
|
$109.00
|
$1,050.00
|
$1,000,000
|
Sun 24–Sep–17
|
12:30
|
18:30
|
17:30
|
Powerfest 324: Championship Event: [Final Phase]: $1.5M Gtd
|
$530.00
|
$5,200.00
|
$1,500,000
|
Sun 24–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 325: Championship Event: $50K Gtd [$10K Gtd to 1st]
|
–
|
$11.00
|
$50,000
|
Sun 24–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 326: Championship Event: $150K Gtd [$20K Gtd to 1st]
|
–
|
$55.00
|
$150,000
|
Sun 24–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 327: Championship Event: $1M Gtd [$150K to 1st]
|
–
|
$215.00
|
$1,000,000
|
Sun 24–Sep–17
|
14:00
|
20:00
|
19:00
|
Powerfest 329: Championship Event: $1.5M Gtd High Roller
|
–
|
$1,050.00
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