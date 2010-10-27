Организовывал этот турнир венесуэльский бизнесмен Франклин Диас совместно с казино Veneto. Неплохое казино, самый центр города. Кругом куча баров, везде музыка, веселье. Типичная Панама. Перед началом турнира все думал, как же они наберут такую сумму? Оказывается, все просто... Турниры разбиваются на четыре предварительных дня, игра идет, пока не останется 20% участников в каждом.

Таким образом, можно по ходу заходить в турнир четыре раза илиже играть уже в заключительный день, если у вас есть деньги, что собственно я и сделал...

За первые три дня уже набралось 40 игроков, а в четвертый собралось больше всего народа - 81 игрок (таким образом 16 игроков добавлялись к 40 и эти 56 чел. разыгрывали призы). Смотрел распределение призов - большой перекос в сторону первого места, оно и понятно. За 1-е и 2-е место дают еще золотые браслеты.

В обычные дни игра начиналась в 20:00, точнее должна была начинаться. Ну, а в субботу - в 18:00. Но, непонятно зачем, просили прийти в 17:00 - игра началась все равно в восемь. Блайнды 50/100, анте начинаются с уровня 250/500 (по 50). Стек - 20,000 фишек. Уровни по 40 минут. Игроки в турнире разные. Там были и неплохие ребята, а были и откровенно слабые. Да все как обычно. Только на Карибах...

Было много прикольных раздач, как правило, без моего участия. Я все больше на наблюдательном посту был. Например, многие при блайндах 100/200 давали опен-рэйз не 500-600, а 800 или еще больше. На моей памяти было несколько овербетов на флопе. К примеру, в банке стоит 1,500, а игрок ставит 3,000. А в другой раздаче те же ребята играют чек до конца. Словом, надо приноровиться к такой игре.

Запомнилась такая раздача. За моим столом был бывший дзюдоист, он пожилой прикольный человек, русских людей любит. Он заходит колом - 300. А я коллирую следом на 5-5. За мной еще один колл, а малый блайнд дает овербет, такой, что на сет играть невыгодно, дзюдоист коллирует, я - пас, за мной - пасс. Флоп 10-8-5, две червы. У рэйзера были Q-Q, у дзюдоиста Q-J в червах. Ну и к риверу закрывается... нет не флеш - карэ, причем мне: приходит еще одна 5! А, как вы думаете, сколько фишек разыграли ребята на флопе, терне и ривере? Думаете все?! Нет, негадали: они сыграли чек-чек до конца. Я-то со своим сетом пятерок банчшико-то, конечно, разогнал. Да вот 2,300 пожалел. Жадность порождает бедность. Еще раз...

Через какое-то время мне снова пришли 5-5, и снова не смог зайти в рейженный пот. Опять пятерка на флопе, и снова игроки играли чек до конца. Часто у меня за несколько турниров не разу не бывает сета, а тут два раза и оба я не в игре.

В общем, заходил я в банки нечасто и соперники меня побаивались, постфлоп я с ними играл жестко, никому не уступал. Но стек раскрутить так и не удавалось.

Всю дорогу так и крутился вокруг стартовых 20 тысяч. Тут за моим столом стали происходить удивительные вещи. Два очень приличных игрока, вылетели, проиграв доминацию и коинфлип, а на их места посадили новых, очень интересных. С одним из них сыграл такую раздачу. Я на батоне, делаю опен-рэйз 1,500 (блайнды 250/500 анте 50), ББ - колл. Флоп Q-J-5. Он чек, флоп мне не понравился, - и я чек. Терн - 2. Он в меня 2,500. Я не понял, что это за исполнение, поэтому заколлировал.

Ривер - 10. Он чек. Думаю: неужто челу срослось дро и чекаю. Он выкинул карты втемную, я показал туза. На следующем круге я атакую с кат-офа на 8-8 и этот же игрок коллирует с млого. Флоп 7-6-3. Он чек, я - 2,500. Он - колл. Терн - Q он чек, у него за спиной еще 10К. Я не стал делать пот-контроль, положив его на руки типа 10-9, 9-8 одномастные; маленькая пара типа 4-4 тоже возможна, но до этого на них он крутил - вряд ли он изменил тактику, оставшись к коротким стеком. Так что еще ставлю 5,000. И... получаю олл-ин. Добавляю еще пять и гляжу на его одномастные 6-7. Что ж, свои восемь аутов я не поймал - и стек остался чуть меньше 9К...

Потом выиграл одну раздачу, но два круга ничего не заходило, и стало опять чуть меньше 9 тысяч. Здесь уже последовала и кульминация. Первый игрок - 500, за ним - еще 500, следующий за ним (долгожитель стола) дает 2,500. А я ставлю олл ин.

До рэйзера все пас. До этого он сыграл такую раздачу. Открыл с первой позиции - 2,000, в него от очень аккуратного игрока летит олл-ин на 16К и он, не секунды не думая - колл на A-Q. Вписывается против J-J, но на ривере он ловит Q. Поэтому-то я и не питал иллюзий по поводу его паса на 3-6! В общем, свою тройку он получил к риверу, пошел калечить людей в турнире дальше, а я... пошел писать отчет отчет о проделанной работе. А, может быть, отчет об ошибках ошибках. Кто знает!

Да, забыл сказать, что и в третий раз у меня были 5-5. Был рэйз с первой позиции и рерэйз с баттона. Может, не надо было мне выбрасывать такое счастье с малого-то? Бог ведь троицу любит, и кто знает - может быть, я получил бы еще один сет, а не сидел бы снова в пасе. Увы, ответил на этот вопрос я не получил, поскольку тот, что первым поставил, сбросил карты, и флоп не увидели. Где мои пятерки?

В любом случае, турнир был интересный, люди все общительные и приветливые, играть было приятно. Да и языкового барьера почти нет. Английский мне что-ни не дается никак (а, ну его!), зато испанский - в самый раз. Felizmente señores...