На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество различных гаджетов, но у всех у них есть один большой минус, нехватка дискового пространства.

К сожалению или к радости, но нынешний человек очень сильно привязан к электронным гаджетам. Многие не представляют свою жизнь без них и если они забыли их дома то, это приравнивается к концу света.

Я и сам пользуюсь активно различными устройствами. В моем арсенале телефон компании Sony, пару устройств от Apple планшет и iPod, и другие небольшие игрушки. Все это хорошо, но у всех устройств есть две большие проблемы первая эта заряд аккумулятора и вторая доступная память для хранения своих файлов.

С первой решения, увы, два. Это таскать с собой зарядное устройство и портативное зарядное устройство, особенно если куда, то необходимо уехать. Вторая проблема решается немного сложнее. Даже с учетом того, что существуют облачные сервисы, доверия у меня к ним нет. Историй с взломами хватает, но что делать, когда ты в поездке снимаешь видео и делаешь фото? Скидывать в ноутбук? Да и ноутбуки с SSD дисками тоже не выручают, а если ты его еще и не взял, то ограничен лишь объемом памяти своего устройства в моем случае телефона или планшета.

Лично я в облачные сервисы стремаюсь загружать какие-то личные данные, я их использую для хранения незначительных программ, документов, книг скаченных с инета, журналов и т.д. А память устройств ограниченна лишь 128гб памяти, и часть этой памяти занимают различные приложения и документы, для видео и фото остается, конечно, большая часть, но ее не хватает.

Но видимо еще существуют люди как Стив Джобс. Компания SanDisk дает решение данной проблемы. Они создали флеш-накопитель, к которому можно подключиться при помощи wi-fi. Данный накопитель внешне практически ничем не отличается от обычной флешки. Самое главное это размеры и вес в поездках.

Коротко о характеристиках, объем такого устройства начинается от 16гб и до 128 гб. Интерфейс, почему используется USB2.0, что странно ля сегодняшнего времени, возможно, это первый экземпляр и не стали рисковать. Подключиться можно как через Android, так и IOS, что например, должно будет радовать владельцев продукции apple.

Беспокоит лишь одно автономность данного устройства, ведь ля работы wi-fi устройства необходимо питание, какой аккумулятор там стоит и на какое время хватит заряда непонятно. Стоимость за 128гб устройство равна $100.

Минусов я особых не заметил, не считая того, что это не USB3.0. Так сама технология интересная и если ее внедрить для внешних жестких дисков объёмом от 1тб, то будет просто супер. Можно будет даже хранить в ней всю историю отыгранных рук в румах.