В покере много положительных влиятельных персонажей, но, как и в сказке есть и положительные есть и отрицательные герой.

Помните в прошлый раз я составил небольшой рейтинг влиятельных людей в мире покера. Руководство PokerStars, 888poker, bwin.party. Директоров покерных серии WSOP, EPT и WPT.

Ну и не забыл конечно же посла покера Даниэля Нигреану. Но это все положительные персонажи, но все не могут быть такими и поэтому есть люди, которые вставляют «палки в колеса».

Таким человеком является Шелдон Адельсон, человек который владеет сетью казино Las Vegas Sands и является тем, человеком, который считает, что онлайн покер, да и весь, онлайн гемблинг является основным злом нашего мира.

Чтобы осознавать полностью, что это за человек, то знайте, он расположился на 12 месте среди самых богатых людей на нашей планете по данным Forbes. И мы можем понимать, что его голос имеет влияние на подобный бизнес.

Сам Шелдон Адельсон говорил о том, что для него не составит труда вложить более 100 миллионов долларов в то, что онлайн гемблинг не выжил в США. Не верить его словам у нас нет ни малейшего повода. И если честно я не удивлюсь, что «черная пятница» наступила именно с его подачи и даже.

Но сели рассуждать с точки зрения логики и ведения игорного-бизнеса, то возможно он прав. Они владеют сетью казино и им не хочется терять прибыль, если то же самое появиться в интернете и игрокам никуда не придется выезжать.

Хотелось бы конечно увидеть статистику о количестве посетителей со времен «черной пятницы», увеличилось ли их число или нет.

Единственно, по моему мнению, в чем Шелдон Адельсон, так это в том, что он не считает, то что покер — это игра мастерства. Ну если бы у каждого из нас было состояние как у него, то можно и не считать так. Но не все такие успешные и не у всех есть подобные знакомства, чтобы занимать такие должности.

Но с другой стороны, интернет является неотъемлемой частью нашей жизни. И если его встает работа во многих сферах. И если интернет так хорошо вжился, то почему бы не вложить в него деньги и открыть свой рум, который был бы конкурентоспособным.

Ведь если они такие крутые управленцы и денег им всегда мало, то что мешает создать подобный бизнес. И ведь, что самое интересное его можно купит в рабочем состоянии. Сколько было различных предложении о продаже той или иной сети?

Создав подобный бизнес можно было получать прибыль о тех же самых игроков и лудоманов, которые посещают их казино. Не знаю, возможно в далеком прошлом, ему кто-то перешел дорогу с этим бизнесом, и он теперь всю свою жизнь мстит онлайн гемблингу и не дате ему развернуться в США. Но проблемы данной страны мы оставим им, у нас и без Шелдон Адельсона есть люди который сначала покер делают спортом, открывают клубы и потом все быстренько закрывают.

Хотя что говорить о клубах, если создав игровую зону они ее хотели переместить и в итоге чуть не закрыли действующие казино и отели, и не оставили кучу людей без работы. Говоря простым языком, анти героев в нашем мире хватает.