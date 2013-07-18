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Отличия турниров по покеру от cash-игры

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18 Июль 2013, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Отличия турниров по покеру от cash-игры
Многие думают, что кеш игра и турнирный покер это одно и тоже, но на самом деле нет. Если турнире у нас стек определен суммой байн-на, то в кеш весь наш стек определен нашим финансовым положением.

Многие из нас достаточно часто слышали о проведениях турниров по покеру и считают, что они ничем не отличаются от обычной cash-игры. Конечно, между ними много чего общего, хотя есть небольшие различия, которые мы сейчас и рассмотрим.

Первое отличие турниров от обычной cash-игры заключается в росте блайндов. Правила турниров оговаривают постоянный их рост через некоторые промежутки времени, что существенно влияет на стратегию, используемую участниками.

В начале игры, как правило, используется стратегия, близкая к стратегии, применяемой во время cash-игр, но с ростом блайндов она должна становится более агрессивной, поскольку блайнды могут уничтожить стейк до получения хорошей карты.

Турнир и cash-игра предполагают разные цели. Во время cash-игры целью является больший заработок и, как следствие, наиболее важным аргументом при принятии решения являются ставки, а турнир предполагает время, которое игрок сможет продержаться за столом, так как призовая выплата определяется местом, на котором игрок покинул турнир. поэтому, иногда возникает необходимость отдать предпочтение ставке с меньшим математическим ожиданием, что существенно повысит шансы на получение большего выигрыша. Наиболее актуальным данный фактор становится на последних этапах, когда размеры выплат за место существенно отличаются.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что игрок, который открывает игру бетом либо рейзом, имеет большее преимущество перед остальными, что позволяет ему обозначить силу своей комбинации в игре. Остальные игроки должны иметь более сильную руку, чтобы принять участие в дальнейших торгах.

При этом блеф в турнире встречается чаще, хотя от такого приема блефа, как чек-рейз стоит отказаться, поскольку ставку делает первый игрок. Многие участники, достигшие серьезных успехов в турнирах, не могут добраться к таким же вершинам в cash-игре, поскольку их поведение за столом слишком агрессивно и они не могут принять оптимальное решение в новых условиях, где стратегия игры должна быть немного иной. В cash-игре наибольшую роль имеет мастерство игрока, а не его агрессивность.

Выбор правильной стратегии для каждой отдельно взятой ситуации имеет решающую роль, которая позволяет определить победителя или же выиграть значительную сумму денег.

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ыфь 2015-05-13 17:35:06

Что означает фраза "В cash-игре наибольшую роль имеет мастерство игрока, а не его агрессивность"? В турнире мастерство играет не наибольшую роль, главное - агрессивность?

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