Работать в казино мечтают многие, но как на самом деле все выглядит изнутри, давайте посмотрим из опыта человека, работавшего в одном из казино на территории РФ.

Всем привет как я и обещал, мой знакомый дал небольшое интервью по своему опыту работы в казино в должности дилера. На мой взгляд вакансия дилер самая доступная в казино и устроить работать на эту должность не должно составить труда. Если вы конечно шарите в математике и умеете быстро считать.

Вот мой знакомы и решил попытать свою судьбу в нескольких заведениях нашей страны. Мой первый вопрос был как насчет оплаты труда и чаевых? Достаточно ли дилеры получают? На что я получаю фразу о том, не забыл ли я в какой стране нахожусь. Упс, после этих слов у меня сразу обрисовалась совсем другая картина.

С учетом того, что опыта у него не было и высокой категории так же, то зарплаты с трудом хватало на жизнь. Бываю премии и чаевые, но и штрафов хватает. Работать в этой должности сможет не каждый с психической точки зрения. У казино клиент всегда прав и точка. А порядочных клиентов не так уж и много. Так что в ответ на грубость от клиента вы не сможете ответить или сможете, но отхватите штраф.

Так же он поведал о том, что тот круг общения который был до работы в казино просто исчезает. На друзей попросту не хватает времени и друзьями становились сотрудники по цеху. Да и личная жизнь попросту исчезает, если работаешь в казино.

Фраза «Казино всегда в выигрыше» появилась не спроста, в казино сделают все, чтобы ты проиграл. Даже если ты провидец и знаешь куда упадет шарик в рулетке, то в итоге ты все равно проиграешь. Даже против игроков в покер находятся приемы благодаря которым казино в выигрыше. Всех секретов он мне не рассказал, но вот жульничать не стоит.

С его слов вовремя его смены поймали двух жуликов, которые были в сговоре с дилером и питбоссом, судьба дальнейшая этих людей не известна, известно одно, что очень долгое время они провели на больничной койке. В казино много и плюсов, но и минусов не меньше.

Если ваша цель изменить жизнь до не узнаваемости, пометь круг общения, то казино это именно то, что вам нужно.

Не знаю, то что я написал с его рассказа эта лишь малая часть т.к. все остальное писать не стоит во избежание конфликтов. Ясно одно, что зарплата на начальном этапе достаточно низкая, работа нервная, необходимо обладать стрессоустойчивостью и уметь работать в очень напряжённом графике по 10-12 часов в день.

Как по мне, то в подобной ситуации я уже работал, но вот готов ли я стать дилером? Это вопрос большой.