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Открытый Китайский покер: Ананас

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Агрессивнее, быстрее, дисперсионнее. Новый вид Открытого Китайского покера, стремительно набирающий популярность, может стать трендом 2014 года.

Покер набирает скорость каждый год. Регуляры кэш-столов давно забыли про 3х рейзы, а Rush Poker уступил место Adrenaline Rush.

Открытый Китайский покер – замечательная игра. Но она сильно отличается от принятых в покерной индустрии «стандартов». Она заметно медленней, в ней нет раундов торговли, да и система подсчета очков на первый взгляд запутана донельзя.

Об ОКП мы уже писали. С тех пор игра эволюционировала. Пока большинство изучало правила обычной версии игры, в кулуарах велась работа над более агрессивной разновидностью Китайского покера – Ананасом.

В чем отличие Ананаса от обычного ОКП?

Если коротко, Ананас быстрее и в нем больше неопределенности. Само название – достаточно забавное – происходит от одноименной разновидности Холдема, в котором на префлопе раздают не две, а три карты, одна из которых сбрасывается на флопе.

В Ананасе в начале раунда раздается пять карт в открытую – как и в стандартном ОКП. Однако во всех последующих раундах игроки получают не одну карту, а сразу три в закрытую. Играющий выбирает две из них, добавляет в свою руку (тем самым открывая их), а третью сбрасывает, никому не показывая.

Таким образом, вместо восьми раундов (по одной карте) в Ананасе играется только четыре (по две открытых карты). Это заметно укорачивает весь процесс, руки заметно усиливаются, повышается дисперсия.

Правила Открытого Китайского покера: Ананас

В целом, правила Ананаса схожи с правилами его старшего собрата. Подробно мы останавливались на них в описании Открытого Китайского покера.

Задача каждого игрока – собрать руку из 13 карт, соблюдая все нюансы.

В Ананасе, как и в ОКП, рука состоит из трех «рядов»:

  • Младший (три карты)
  • Средний (пять карт)
  • Старший (пять карт).

Ряды раскладываются один под другим. Младший ряд всегда равен или слабее среднего, средний всегда равен или слабее старшего. Если это правило нарушается, рука считается «мертвой».

В начале каждой раздачи игроки (которых может быть не более трех) получают по пять карт в открытую. Они раскладывают их по своему усмотрению. В последующие раунды каждый получает по три карты, выбирает две из них и добавляет к своей руке.

Дальше – все как в ОКП.

Есть, правда, один важный нюанс.

Фантазия в Ананасе

Правило фантазии, ранее не являвшееся обязательным при игре в ОКП, теперь почти всегда дополняет игры в онлайне и в оффлайне. Оно существует и в Ананасе с некоторыми отличиями.

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Фантазия – специальный бонус, который получает игрок, выполнивший одно условие: нужно собрать правильную руку с парой дам или выше в младшем ряду.

Тогда следующую раздачу игрок начнет в «мире фантазий». Ему раздаются сразу 13 карт в закрытую, которые он раскладывает как обычную руку. Вполне очевидно, что в этом случае у игрока заметное преимущество.

Чтобы остаться в фантазии, необходимо выполнить одно из трех условий: собрать каре+ в старшем ряду, фулхаус+ в среднем ряду или сет в младшем.

В Ананасе почти все то же самое, только в фантазии игроку раздается не 13, а 14 карт, одну он сбрасывает после того, как соберет готовую руку.

Это сделано для того, чтобы компенсировать заметное усиление силы рук в Ананасе. Дополнительная карта значительно повышает шансы не только собрать сильную руку, но и еще раз попасть в фантазию.

Подсчет очков в Открытом Китайском покере: Ананас

Как правило, за победу на двух из трех рядов (при сравнении рук двух игроков) играющему начисляется 1-2 очка (в зависимости от правил – американские или наши).

За победу на всех трех рядах – 6 очков.

В Ананасе такая же система бонусных очков, что и в классическом ОКП (в скобках указаны значения при игре по российским правилам).

Бонусная система ОКП

Старший ряд

Бонус

Средний ряд

Бонус

Младший ряд

Бонус

--

Сет

+2

 

+1

Стрит

+2

Стрит

+4

 

+2

Флеш

+4

Флеш

+8

 

+3

Фулхаус

+6

Фулхаус

+12

 

+4

Каре

+10 (8)

Каре

+20 (16)

 

+5

Стрит флеш

+15 (10)

Стрит флеш

+30 (20)

 

+6

Роял флеш

+25 (15)

Роял флеш

+50 (30)

 

+7

 

+8

 

+9

 

+10

 

+11

 

+12

 

+13

 

+14

 

+15

 

+16

 

+17

 

+18

 

+19

 

+20

 

+21

 

+22

Вместо заключения

Вот вам новое лицо Открытого Китайского покера. Ананас открывает новую страницу развития игры, привнося в нее атрибуты современного покера – агрессию Холдема, лузовость Омахи, расчетливость Стада.

Ананас был изобретен всего пару лет назад, кто знает, какие перемены ждут нас в этом году.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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Илюша 2015-02-03 00:24:46

скинте ссылку

Надежда 2014-11-26 22:42:54

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Ник 2014-02-24 22:31:33

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  2. Стрит флеш
  3. Каре
  4. Фулл-хауз
  5. Флеш
  6. Стрит
  7. Сет
  8. Две пары
  9. Пара
  10. Старшая карата

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