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Открытый Китайский покер – замечательная игра. Но она сильно отличается от принятых в покерной индустрии «стандартов». Она заметно медленней, в ней нет раундов торговли, да и система подсчета очков на первый взгляд запутана донельзя.

Об ОКП мы уже писали. С тех пор игра эволюционировала. Пока большинство изучало правила обычной версии игры, в кулуарах велась работа над более агрессивной разновидностью Китайского покера – Ананасом.

В чем отличие Ананаса от обычного ОКП?

Если коротко, Ананас быстрее и в нем больше неопределенности. Само название – достаточно забавное – происходит от одноименной разновидности Холдема, в котором на префлопе раздают не две, а три карты, одна из которых сбрасывается на флопе.

В Ананасе в начале раунда раздается пять карт в открытую – как и в стандартном ОКП. Однако во всех последующих раундах игроки получают не одну карту, а сразу три в закрытую. Играющий выбирает две из них, добавляет в свою руку (тем самым открывая их), а третью сбрасывает, никому не показывая.

Таким образом, вместо восьми раундов (по одной карте) в Ананасе играется только четыре (по две открытых карты). Это заметно укорачивает весь процесс, руки заметно усиливаются, повышается дисперсия.

Правила Открытого Китайского покера: Ананас

В целом, правила Ананаса схожи с правилами его старшего собрата. Подробно мы останавливались на них в описании Открытого Китайского покера.

Задача каждого игрока – собрать руку из 13 карт, соблюдая все нюансы.

В Ананасе, как и в ОКП, рука состоит из трех «рядов»:

Младший (три карты)

(три карты) Средний (пять карт)

(пять карт) Старший (пять карт).

Ряды раскладываются один под другим. Младший ряд всегда равен или слабее среднего, средний всегда равен или слабее старшего. Если это правило нарушается, рука считается «мертвой».

В начале каждой раздачи игроки (которых может быть не более трех) получают по пять карт в открытую. Они раскладывают их по своему усмотрению. В последующие раунды каждый получает по три карты, выбирает две из них и добавляет к своей руке.

Дальше – все как в ОКП.

Есть, правда, один важный нюанс.

Фантазия в Ананасе

Правило фантазии, ранее не являвшееся обязательным при игре в ОКП, теперь почти всегда дополняет игры в онлайне и в оффлайне. Оно существует и в Ананасе с некоторыми отличиями.

Фантазия – специальный бонус, который получает игрок, выполнивший одно условие: нужно собрать правильную руку с парой дам или выше в младшем ряду.

Тогда следующую раздачу игрок начнет в «мире фантазий». Ему раздаются сразу 13 карт в закрытую, которые он раскладывает как обычную руку. Вполне очевидно, что в этом случае у игрока заметное преимущество.

Чтобы остаться в фантазии, необходимо выполнить одно из трех условий: собрать каре+ в старшем ряду, фулхаус+ в среднем ряду или сет в младшем.

В Ананасе почти все то же самое, только в фантазии игроку раздается не 13, а 14 карт, одну он сбрасывает после того, как соберет готовую руку.

Это сделано для того, чтобы компенсировать заметное усиление силы рук в Ананасе. Дополнительная карта значительно повышает шансы не только собрать сильную руку, но и еще раз попасть в фантазию.

Подсчет очков в Открытом Китайском покере: Ананас

Как правило, за победу на двух из трех рядов (при сравнении рук двух игроков) играющему начисляется 1-2 очка (в зависимости от правил – американские или наши).

За победу на всех трех рядах – 6 очков.

В Ананасе такая же система бонусных очков, что и в классическом ОКП (в скобках указаны значения при игре по российским правилам).

Бонусная система ОКП

Старший ряд Бонус Средний ряд Бонус Младший ряд Бонус -- — Сет +2 +1 Стрит +2 Стрит +4 +2 Флеш +4 Флеш +8 +3 Фулхаус +6 Фулхаус +12 +4 Каре +10 (8) Каре +20 (16) +5 Стрит флеш +15 (10) Стрит флеш +30 (20) +6 Роял флеш +25 (15) Роял флеш +50 (30) +7 — — — — +8 — — — — +9 — — — — +10 — — — — +11 — — — — +12 — — — — +13 — — — — +14 — — — — +15 — — — — +16 — — — — +17 — — — — +18 — — — — +19 — — — — +20 — — — — +21 — — — — +22

Вместо заключения

Вот вам новое лицо Открытого Китайского покера. Ананас открывает новую страницу развития игры, привнося в нее атрибуты современного покера – агрессию Холдема, лузовость Омахи, расчетливость Стада.

Ананас был изобретен всего пару лет назад, кто знает, какие перемены ждут нас в этом году.