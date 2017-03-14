Узнать больше об Открытом Китайском покере:

В Новый год с Новой игрой!

В мире современного покера все уже устаканилось. Есть те, кто славится своим скиллом в Безлимитном Холдеме; есть игроки, сражающие наповал своих соперников одним своим присутствием за столом ПЛО. Мы привыкли видеть Дэниела Кейтса или Виктора Блома, катающих в бесконечных хэдз-апах; а может и Илари Сахамиеса, который в очередной раз кого-то переехал с мусором.

Этот мир очень интересен, но информация в нем открыта, изведана.

Другое дело – Китайский покер.

Прямиком из Макао

Родина Китайского покера до сих пор толком не определена. Но в покерном мире нет историков, ведущих свои летописи – да это, по сути, не так и важно. Кто-то утверждает, что Китайский пришел из провинции Кантон, а затем постепенно перекочевал в Гонконг и Макао, а кто-то говорит о русских или северных корнях: Прибалтика, Финляндия и т.д. (Да, Китайским увлекается множество российских и украинских профессионалов.)

Фил Хельмут не прочь сыграть в Китайский покер.

Но не будем углубляться в историю (слишком уж она неопределенная). Заметим лишь, что уже в середине 90-х на Мировой серии проводились очень дорогие турниры по Китайскому покеру, а примерно через десять лет этой игрой увлеклись самые знаменитые игроки мира.

Например, Фил Айви, Патрик Антониус, Фил Хельмут – они баловались в полудомашних играх (например, при совместных перелетах), проигрывая сотни тысяч долларов за сессию.

Вскоре к числу любителей Китайского присоединились Джейсон Мерсье (совсем недавно), Шон Диб, Скотт Сивер, Ванесса Руссо и многие другие. Среди оппонентов им встречались и россияне: Анатолий Гуртовой и Владимир Трояновский, к примеру. Коротая ночи в отелях, они, сами того не осознавая, начинали новую покерную волну.

Ну да ладно, довольно вступительных слов. Пора бы приступить и к сути. Но прежде давайте кое-что проясним. Есть оригинальный Китайский покер, но мы, преимущественно, будем говорить об Открытом Китайском покере (более совершенной, более интересной и более востребованной его форме).

Правила Открытого Китайского покера

Итак, Открытый Китайский покер (Open-Faced Chinese Poker) – в отличие от оригинала игра с неполной информацией. Участвует от двух до четырех игроков, колода стандартная.

В классическом Китайском игрокам раздается сразу по 13 карт в закрытую. Задача: собрать из этих карты три комбинации:

• Старшая (back) – 5 карт, должна быть сильнее двух других комбинаций.

• Средняя (middle) – 5 карт, должна быть сильнее младшей, но слабее старшей.

• Младшая (top) – 3 карты, должна быть слабее двух предыдущих комбинаций.

Английские названия объясняются тем, что комбинации раскладываются одна под другой в следующем порядке: top, middle, back. Вот так:

X | X | X

X | X | X | X | X

X | X | X | X | X

Но гораздо проще рассматривать их в обратном порядке (чем мы и будем заниматься).

Торговли в привычном понимании в Китайском нет. Вместо этого действует система очков и роялти (бонусов). Они подсчитываются в конце. При игре на деньги каждое очко стоит сколько-то «вечнозеленых» – например, $1 или $10.

Старшинство комбинаций стандартное: роял флеш, стрит флеш, каре и т.д.

После того, как закончено построение комбинаций, они сравниваются друг с другом: старшая со старшей, средняя со средней и т.д.

Есть над чем подумать и Филу Айви.

Главное отличие Открытого Китайского покера в том, что в самом начале игрокам раздается по пять карт в открытую, а затем по одной карте – и так до 13 карт. Игрок вправе распределять полученные карты по боксам по своему усмотрению (ограничений здесь нет).

Все карты открыты, и эта информация может и должна использоваться всеми участниками.

Пример:

В самом начале нам раздают: A♠ K♠ Q♠ 5♣ 5♥

Вполне разумно распределить эти карты следующим образом:

Старшая: A♠ K♠ Q♠

Средняя: 5♣ 5♥

Младшая: ничего.

Пока что средняя рука сильнее старшей, но высока вероятность, что к концу раздачи мы усилим нашу старшую комбинацию. (Впрочем, подробнее о стратегии поговорим в следующей части.)

Важные понятия Открытого Китайского покера:

Скуп (Scoop) – ситуация, при которой игрок выигрывает на всех трех боксах. Как правило, за это даются дополнительные очки.

Мертвая рука (Fouled Hand) – рука, не соответствующая правилу старшинству комбинаций (например, младшая комбинация оказалась старше средней). В этом случае игрок проигрывает автоматически (остальным начисляется скуп) – говорят «он скупанулся» (то есть проиграл скуп).

Роялти (Royalty) – бонусные очки, начисляемые за выполнение некоторых условий.

Основная задача игрока: иметь положительный баланс очков. Можно закончить раунд со вторым результатом, но если он будет положительный, вы останетесь в плюсе по деньгам. Но это совсем примитивная цель. Более профессионально базовая цель игры звучит так: распределить карты по боксам наиболее сбалансированным способом.

Система подсчета очков

С этим сложнее, поскольку пока нет принятой системы на международном уровне. Особенно это относится к Открытому Китайскому (молодому варианту). Ниже мы приводим самые распространенные системы:

1. Зарубежная или Западная (еще ее называют Headshot Scoring System)

За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 1 очко, за скуп – 6 очков (в другой разновидности – 3 очка). Если у кого-либо есть «мертвая рука», остальным участникам начисляется по 6 очков.

Роялти распределяются следующим образом:

А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):

• Стрит: 2 очка

• Флеш: 4

• Фулхаус: 6

• Каре: 8 (10)

• Стрит флеш: 10 (15)

• Роял флеш: 20 (25)

Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два.

В) Бонусы для младшей комбинации:

Пара шестерок – 1 очко и за каждую следующую пару прибавляется по 1 очку. Таким образом, тузы «стоят» 9 очков:

• 66: +1

• 77: +2

• 88: +3

• 99: +4

• TT: +5

• JJ: +6

• QQ: +7

• KK: +8

• AA: +9

С сетами принцип тот же:

• 222: +10

• 333: +11

• 444: +12

• 555: +13

• 666: +14

• 777: +15

• 888: +16

• 999: +17

• TTT: +18

• JJJ: +19

• QQQ: +20

• KKK: +21

• AAA: +22

2) Сбалансированная (менее распространенная):

За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 2 очко, за скуп – 4 очка. При «мертвой руке» остальным игрокам начисляется по 4 очка.

Роялти распределяются так:

А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):

• Стрит: 0

• Флеш: 1

• Фулхаус: 2

• Каре: 3

• Стрит флеш: 4

• Роял флеш: 5

Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два (за стрит по-прежнему очков не начисляется).

В) Бонусы для младшей комбинации:

• 66-TT: +1

• JJ-KK: +2

• AA: +3

• Сеты: +4

Дерзайте и выигрывайте!

Система «Хэдшот» считается более лузовой, более дисперсионной (оттого и более популярной). Именно по ней играют известные покерные профессионалы (возможно, с незначительными поправками в системе подсчета очков).

Но повторимся: единой системы пока не существует.

Дополнительные правила Открытого Китайского покера:

Обилие разновидностей «Нового Китайского» стало причиной возникновения многочисленных вариаций в правилах. Некоторые из них весьма интересны:

А) Правило Пиковой двойки: если в вашей проигравшей комбинации имеется пиковая двойка, оппонент получает двойное роялти, а если наоборот – вы получаете двойной бонус.

Б) Финский флеш: если игроку удается собрать три флеша во всех трех боксах (младшая комбинация – три карты одной масти), ему начисляется 25 бонусных очков. А за такого монстра – AKQJT-98765-432 – сразу 100 очков.

В) Лоуболл в среднем боксе: средняя комбинация считается играющей по правилам 2-7 Лоуболл.

Г) Без лиц: Особое правило, при котором игрок получает определенный бонус (тут мнения расходятся), когда в его руке нет «картинок» (среди всех 13 карт).

В следующей части мы поговорим о базовой стратегии, советах и прочих тактических «плюшках».

Узнать больше об Открытом Китайском покере: