Узнать больше об Открытом Китайском покере:
В Новый год с Новой игрой!
В мире современного покера все уже устаканилось. Есть те, кто славится своим скиллом в Безлимитном Холдеме; есть игроки, сражающие наповал своих соперников одним своим присутствием за столом ПЛО. Мы привыкли видеть Дэниела Кейтса или Виктора Блома, катающих в бесконечных хэдз-апах; а может и Илари Сахамиеса, который в очередной раз кого-то переехал с мусором.
Этот мир очень интересен, но информация в нем открыта, изведана.
Другое дело – Китайский покер.
Прямиком из Макао
Родина Китайского покера до сих пор толком не определена. Но в покерном мире нет историков, ведущих свои летописи – да это, по сути, не так и важно. Кто-то утверждает, что Китайский пришел из провинции Кантон, а затем постепенно перекочевал в Гонконг и Макао, а кто-то говорит о русских или северных корнях: Прибалтика, Финляндия и т.д. (Да, Китайским увлекается множество российских и украинских профессионалов.)
Фил Хельмут не прочь сыграть в Китайский покер.
Но не будем углубляться в историю (слишком уж она неопределенная). Заметим лишь, что уже в середине 90-х на Мировой серии проводились очень дорогие турниры по Китайскому покеру, а примерно через десять лет этой игрой увлеклись самые знаменитые игроки мира.
Например, Фил Айви, Патрик Антониус, Фил Хельмут – они баловались в полудомашних играх (например, при совместных перелетах), проигрывая сотни тысяч долларов за сессию.
Вскоре к числу любителей Китайского присоединились Джейсон Мерсье (совсем недавно), Шон Диб, Скотт Сивер, Ванесса Руссо и многие другие. Среди оппонентов им встречались и россияне: Анатолий Гуртовой и Владимир Трояновский, к примеру. Коротая ночи в отелях, они, сами того не осознавая, начинали новую покерную волну.
Ну да ладно, довольно вступительных слов. Пора бы приступить и к сути. Но прежде давайте кое-что проясним. Есть оригинальный Китайский покер, но мы, преимущественно, будем говорить об Открытом Китайском покере (более совершенной, более интересной и более востребованной его форме).
Правила Открытого Китайского покера
Итак, Открытый Китайский покер (Open-Faced Chinese Poker) – в отличие от оригинала игра с неполной информацией. Участвует от двух до четырех игроков, колода стандартная.
В классическом Китайском игрокам раздается сразу по 13 карт в закрытую. Задача: собрать из этих карты три комбинации:
• Старшая (back) – 5 карт, должна быть сильнее двух других комбинаций.
• Средняя (middle) – 5 карт, должна быть сильнее младшей, но слабее старшей.
• Младшая (top) – 3 карты, должна быть слабее двух предыдущих комбинаций.
Английские названия объясняются тем, что комбинации раскладываются одна под другой в следующем порядке: top, middle, back. Вот так:
X | X | X
X | X | X | X | X
X | X | X | X | X
Но гораздо проще рассматривать их в обратном порядке (чем мы и будем заниматься).
Торговли в привычном понимании в Китайском нет. Вместо этого действует система очков и роялти (бонусов). Они подсчитываются в конце. При игре на деньги каждое очко стоит сколько-то «вечнозеленых» – например, $1 или $10.
Старшинство комбинаций стандартное: роял флеш, стрит флеш, каре и т.д.
После того, как закончено построение комбинаций, они сравниваются друг с другом: старшая со старшей, средняя со средней и т.д.
Есть над чем подумать и Филу Айви.
Главное отличие Открытого Китайского покера в том, что в самом начале игрокам раздается по пять карт в открытую, а затем по одной карте – и так до 13 карт. Игрок вправе распределять полученные карты по боксам по своему усмотрению (ограничений здесь нет).
Все карты открыты, и эта информация может и должна использоваться всеми участниками.
Пример:
В самом начале нам раздают: A♠ K♠ Q♠ 5♣ 5♥
Вполне разумно распределить эти карты следующим образом:
Старшая: A♠ K♠ Q♠
Средняя: 5♣ 5♥
Младшая: ничего.
Пока что средняя рука сильнее старшей, но высока вероятность, что к концу раздачи мы усилим нашу старшую комбинацию. (Впрочем, подробнее о стратегии поговорим в следующей части.)
Важные понятия Открытого Китайского покера:
Скуп (Scoop) – ситуация, при которой игрок выигрывает на всех трех боксах. Как правило, за это даются дополнительные очки.
Мертвая рука (Fouled Hand) – рука, не соответствующая правилу старшинству комбинаций (например, младшая комбинация оказалась старше средней). В этом случае игрок проигрывает автоматически (остальным начисляется скуп) – говорят «он скупанулся» (то есть проиграл скуп).
Роялти (Royalty) – бонусные очки, начисляемые за выполнение некоторых условий.
Основная задача игрока: иметь положительный баланс очков. Можно закончить раунд со вторым результатом, но если он будет положительный, вы останетесь в плюсе по деньгам. Но это совсем примитивная цель. Более профессионально базовая цель игры звучит так: распределить карты по боксам наиболее сбалансированным способом.
Система подсчета очков
С этим сложнее, поскольку пока нет принятой системы на международном уровне. Особенно это относится к Открытому Китайскому (молодому варианту). Ниже мы приводим самые распространенные системы:
1. Зарубежная или Западная (еще ее называют Headshot Scoring System)
За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 1 очко, за скуп – 6 очков (в другой разновидности – 3 очка). Если у кого-либо есть «мертвая рука», остальным участникам начисляется по 6 очков.
Роялти распределяются следующим образом:
А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):
• Стрит: 2 очка
• Флеш: 4
• Фулхаус: 6
• Каре: 8 (10)
• Стрит флеш: 10 (15)
• Роял флеш: 20 (25)
Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два.
В) Бонусы для младшей комбинации:
Пара шестерок – 1 очко и за каждую следующую пару прибавляется по 1 очку. Таким образом, тузы «стоят» 9 очков:
• 66: +1
• 77: +2
• 88: +3
• 99: +4
• TT: +5
• JJ: +6
• QQ: +7
• KK: +8
• AA: +9
С сетами принцип тот же:
• 222: +10
• 333: +11
• 444: +12
• 555: +13
• 666: +14
• 777: +15
• 888: +16
• 999: +17
• TTT: +18
• JJJ: +19
• QQQ: +20
• KKK: +21
• AAA: +22
2) Сбалансированная (менее распространенная):
За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 2 очко, за скуп – 4 очка. При «мертвой руке» остальным игрокам начисляется по 4 очка.
Роялти распределяются так:
А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):
• Стрит: 0
• Флеш: 1
• Фулхаус: 2
• Каре: 3
• Стрит флеш: 4
• Роял флеш: 5
Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два (за стрит по-прежнему очков не начисляется).
В) Бонусы для младшей комбинации:
• 66-TT: +1
• JJ-KK: +2
• AA: +3
• Сеты: +4
Система «Хэдшот» считается более лузовой, более дисперсионной (оттого и более популярной). Именно по ней играют известные покерные профессионалы (возможно, с незначительными поправками в системе подсчета очков).
Но повторимся: единой системы пока не существует.
Дополнительные правила Открытого Китайского покера:
Обилие разновидностей «Нового Китайского» стало причиной возникновения многочисленных вариаций в правилах. Некоторые из них весьма интересны:
А) Правило Пиковой двойки: если в вашей проигравшей комбинации имеется пиковая двойка, оппонент получает двойное роялти, а если наоборот – вы получаете двойной бонус.
Б) Финский флеш: если игроку удается собрать три флеша во всех трех боксах (младшая комбинация – три карты одной масти), ему начисляется 25 бонусных очков. А за такого монстра – AKQJT-98765-432 – сразу 100 очков.
В) Лоуболл в среднем боксе: средняя комбинация считается играющей по правилам 2-7 Лоуболл.
Г) Без лиц: Особое правило, при котором игрок получает определенный бонус (тут мнения расходятся), когда в его руке нет «картинок» (среди всех 13 карт).
В следующей части мы поговорим о базовой стратегии, советах и прочих тактических «плюшках».
Узнать больше об Открытом Китайском покере:
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