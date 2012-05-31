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Основы интернет безопасности

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31 Май 2012, Написал: Artur Kurvits
Размещено в: Инфографика
Основы интернет безопасности
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Самая ценная вещь в нашем компьютерном мире сейчас - это персональная информация. Если вы откроете доступ к ней для злоумышленника, то разом можете лишиться всего, даже не подозревая, что находитесь под атакой. "Основы интернет безопасности" помогут вам избежать подобной участи.

Как избежать подводных камней и найти оптимальное решение вы узнаете из нашего инфографика, который станет пилотным проектом новой рубрики. Надеемся, вам понравится.

Можете посмотреть инфографик у нас на сайте, или скачать здесь.

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