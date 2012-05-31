Самая ценная вещь в нашем компьютерном мире сейчас - это персональная информация. Если вы откроете доступ к ней для злоумышленника, то разом можете лишиться всего, даже не подозревая, что находитесь под атакой. "Основы интернет безопасности" помогут вам избежать подобной участи.