Omaha: Как собрать руку

Различие между Texas Hold'em и Omaha

Существует два главных отличия между Texas Hold'em и Omaha. Во-первых, в Omaha каждый игрок получает четыре карты на руки (карманные карты), а не две. Во-вторых, необходимо использоватьиз четырех закрытых карт вместе скартами на столе (общие карты), при оставлении руки. В Hold'em же можно использовать одну, две или ни одну (играть с картами на столе) из карманных карт.В этой статье мы покажем, как эти почти незаметные отличия Омахи от Техасского холдема определяют омаху, как совершенно отдельную игру.Пример 1на столе: 10h-7s-2h-3h-KhВ Hold'em: игроки, у которых есть черви, уже составили флеш. Любой игрок, держащий Ah уже держит натс (nuts), т.е. лучшую руку, Qh дает вторую натс комбинацию и т.д.В Omaha: любой игрок, держащий флеш должен иметьсреди своих карманных карт. Если у вас на руках только одна червонная карта, к сожалению у вас нет флеша. Любые Ah-xh-x-x дают натс руку игроку, который их держит.Пример 2На столе: 7h-8h-9s-Tc-JdВ Hold'em: у всех игроков стрит с семерки до валета. Любой игрок, у которого Q держит стрит от восьмерки до дамы, и если у кого-то на руках K-Q - то у него несомненно натсовая комбинация (лучшая из всех возможных) - стрит от 9 до короля.В Omaha: Вы всегда должны использовать ДВЕ из четырех своих карманных карт, следовательно 5-6-x-x дает самый низкий стрит (от 5 до 9), K-Q-x-x дает самый высокий стрит (от 9 до K). 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x и т. д., досоставляют стрит до валета. Любые карманные комбинации J-Q-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x или Q-8-x-x дают стрит до дамы.Пример 3На столе: Kh-Ks-Kc-Kd-9sВ Hold'em: каре уже есть у всех игроков. Любой игрок с тузом на руках держит имеет натсовую (выигрышную) комбинацию, Игрок, у которого на руках есть Q - держит вторую по величине руку и т.д.В Omaha: каре уже никто не может составить. Любой с парой тузов на руках держит лучшую комбинацию (фул хауз - короли на тузах), игрок с парой карманных дам держит вторую лучшую комбинацию (фул хауз - короли на дамах) и т.д.Пример 4На столе: Kc-Kh-Ks-7s-AsВ Hold'em: игрок, у которого есть Kd, имеет натс ("каре" с кикером A), комбинация A-A формирует вторую натсовую комбинацию (фул хауз - тузы на королях) и т.д.В Omaha: игрок, который держит A-K-x-x держит натс ("каре" с кикером A), игрок, у которого есть K-Q-x-x держит второй по величине натс ("каре" с кикером Q) и т.д.