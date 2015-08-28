Прежде чем кардинально поменять свою жизнь и начать зарабатывать покером, необходимо взвесить все за и против.

В очередной раз услышал от знакомых, почему я до сих пор работаю и не зарабатываю покером, а каждый день хожу на работу в офис. Вот как им объяснить, что покер это не просто игра, а чуть ли не наука. Начинать рассказывать им про плюсы и минусы, смысла нет, я отвечаю банально просто, говорю, что покер для меня это хобби. Возможно, я лукавлю, но все же, этот ответ многих устраивает.

Попробую и до новичков донести кое какую информацию о том, когда нужно начинать играть в покер профессионально или когда можно не ходить на работу.

Если вы учитесь, то учитесь. Мир полон примеров, когда можно бросать учебу в университете, а когда нет. Посмотрите на Криса Мурмана – это человек легенда онлайн покера, имеет 25 корон. Этот человек учился и не бросил университет и оплачивал обучение путем заработанных денег в онлайн покере.

Спору нет, если вы очередной покерный уникум, и вы умеете читать оппонентов, и у вас шестое чувство работает как сканер, то вперед! Если нет, то пока рановато бросать все ради покера.

Закончили семестр, появились каникулы, играйте, летние каникулы, играйте. Посмотрите, что из этого выйдет. Выиграли, отложите и оставьте на игру. Обеспечьте себе подушку безопасности.

Закончили учиться, можно пару месяцев перекурить дома и поиграть в покер, посмотрите, на что вы способны. Отыграйте пару сотен тысяч рук, если результат прекрасный то может и не стоит работать, если же нет, идите на работу и работайте.

А к покеру начните относиться как к хобби и просто любите эту игру. Работа поможет обрести определенную стабильность, а выигранные покером деньги можно вложить в свое развитие. Какие то деньги потратить на тренеров для улучшения игры. Научиться правильно, распределять свой выигрыш, уметь вести банкролл менеджмент. Без него не видать вам будущего в покере.

И на себе скажу, потратьте часть денег на свое образование еще. Получите еще специальность, жизнь такая штука удивительная, что сегодня покер тебя кормит, а завтра, уже нет. Кто-то говорит, что нельзя выводить выигрыш с рума, пока вы уверенно не будете бить определенный лимит. С этим многие не соглашаются и я в том числе, необходимо почувствовать выигрыш.

Деньги они как вода в сите. Выиграли неплохую сумму, выведите какую-то часть и купите себе для примера часы на память. Деньги уйдут, а память останется. В общем, ощутите выигрыш.

Да, работу можно просить когда, по моему мнению, банкролл составит порядка $500тыс -1млн. вот тогда можно уже подумать о том, что можно начать зарабатывать покером. Есть на что пожить определенное время и на игру имеются средства.

Но ни в коем случае не занимайте на игру денег!