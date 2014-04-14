Сможет ли разработка Oculus Rift и её новая виртуальная реальность изменить ощущения от онлайн покера?

Многие в детстве подходили к телевизору и пытались заглянуть за его края. Ведь так интересно, что не влезло на экран! Эта мечта сделать картинку реальной преследует человечество с самого появления кинематографа. Стерео дисплеи, 3D очки, 4D кинотеатры с вибрацией кресел, запахами и брызгами воды – все это, как и прочие гаджеты, продвинуло человечество к желаемому.

Но все равно нет 100% ощущения присутствия. Всегда есть пространство между вами и экраном. И всегда экран где-то заканчивается, и начинается реальность.

Почему сейчас нет эффекта присутствия?

Казалось бы, 3D технологии должны заставить нас поверить в реальность происходящего на экране. Но этого нет. Такое отторжение от 3D и его «объемных» персонажей происходит потому, что человеку свойственно периферическое зрение. То есть мы видим не только впереди себя, но и обладаем так называемым «боковым зрением». Oculus Rift – это одно из принципиально новых решений!

Начиная с 1990 года в сфере разработок видео игр с 3D персонажами не происходило никаких особых революций. А в индустрии онлайновых покерных игр с 2000 года все так же капитально застряло и остается на одном и том же уровне. С точки зрения оформления разработчики, кажется, зашли в тупик.

Мы предлагаем поподробнее всмотреться в возможности Oculus Rift и предлагаем 2 уникальных варианта, которые будут полезны для онлайн покера.

Что такое черт возьми этот Oculus Rift?

The future?

Oculus Rift – это шлем виртуальной реальности с широким полем зрения. То есть вы одеваете на себя очки, которые позволяют вам видеть картинку так же, как и в жизни. Поворачивая голову и наклоняя её вы будете контактировать с картинкой – она движется как в реальности. Пользователи смогут смотреть 90 градусов по горизонтали и 110 градусов по вертикали. Это намного превышает возможности обычного телевизора или монитора.

В очки встроен гироскоп и пользователь может при желании рассмотреть любой предмет поближе, используя зум. Единственное условие – все игры или кинокартины должны быть выпущены по специальной технологии.

На данном этапе уже была представлена потребительская версия с демо игрушками. К 2015 году компания- разработчик Oculus VR предполагает в два раза увеличить разрешение для полного слияния с реальностью.

Почему это важно?

Oculus VR – это принципиально новое слово в области видео игр. На данный момент проект был выкуплен за 2 млрд долларов компанией Facebook. Это очень огорчило геймеров, ведь изначально данная технология была направлена именно на видео игры. И кто знает, какие планы на нее имеет Facebook.

Особенно выпуска данного продукта ждут создатели всевозможных бродилок, и аттракционов типа прыжков в воду, катания на американских горках или автомобилей. И конечно же, это будет новое слово в порно- индустрии, ведь здесь все картинки очень реалистичны и можно использовать оцифрованные тела. Сейчас технологией заинтересовались и другие компании. К примеру, SONY решила применить данные технологии в гарнитуре для PS4.

Что может дать Oculus Rift для покера?

Онлайн- покер игра довольно статичная, поэтому сделать для нее вариацию в формате Oculus Rift будет гораздо проще, чем к шутеру от первого лица. Но с другой стороны, а надо ли вообще такие технологии?

В пользу этого мнения говорят следующие моменты:

- большая часть ПО для покера специально делают простой (главное выиграть, а не отвлекаться на оформление)

- если графика будет на новом уровне, это загрузит компьютер и будет влиять на его быстродействие. Особенно при одновременной игре за несколькими столами.

- покер клиенты специально делают достаточно легкими для установки на любой, даже маломощный и старенький компьютер, ноут или планшет.

- варианты покерных игр с 3D- аватарами и веб- камерами не имели популярности. Это просто не нужно.

Как Oculus Rift можно использовать в онлайн покере?

Первые тесты Oculus Rift.

Неужели данная технология не может ничего принести покеру? Может, и мы нашли как минимум 2 варианта!

Очень интересным ходом для этой технологии мог бы быть её взаимодействие с Kinect – устройством, помогающим распознать блеф по микродвижением лица и тела соперника. С возможностью такого шлема было бы интересно наблюдать за соперником, так сказать, со всех сторон.

Но есть одно но! Очки не прозрачны и полностью блокируют доступ к верхней части лица.

Во – вторых Oculus Rift очень облегчает задачу для тех, кто привык играть в режиме multi- table.

На экране ноутбука вы можете одновременно смотреть 4 таблицы и только представьте, сколько всего можно будет открыть одновременно имея такие очки с двойным дисплеем 1080p в 90 градусов.

При этом повернув голову в право вы видите столы, влево – статистику. Очень удобно!

Покер с технологией Oculus Rift уже в этом году?

Все может произойти гораздо быстрее, чем вы думаете. Есть информация, что Telltale Games разрабатывает Poker Night 3 уже с поддержкой Oculus Rift. Онлайн покер с такой технологией ещё больше приблизит его к настоящим турнирам.

Только представьте, вам нужно будет повернуть голову к официантке, чтобы заказать напиток, можно увидеть карты и фишки в объеме. Это было бы как минимум интересно!

При этом, как заявляют разработчики, они делают все, чтобы цена была доступна для пользователей. Что ж, подождем – увидим!