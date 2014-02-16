Любое программное обеспечение не может существовать без обновлении, если обновления прекращаются, то можно смело сказать, что такое ПО умирает.

Каждый игрок хоть раз ставил и пробовал использовать различное программное обеспечение для игры в покер. Что дает такое ПО, дает оно статистику как на самого себя, так и на противников с которыми вы сталкивается во время игры.

Все это хорошо, но такое ПО иногда необходимо обновлять. Я считаю, что если ПО в дальнейшем не будет обновляться, то такое программное обеспечение обреченно на «смерть».

Видимо ребята, которые мудрят над Holdem Manager 2 думают, также и решили выпустить очередное обновление. Я жду от каждого обновление Holdem Manager 2 появление в нем русского языка, который мне попросту не хватает.

Кто-то скажет, там и так все понятно! Но я этим не соглашусь и лично мне не удобно видеть такую крутую программу на не родном мне языке. Английский язык у меня на уровне туриста, но вот местами технические термины мне не понятны.

Да и думаю, если бы это приложение появилось на русском продажи только бы возросли.

Что же вошло в это обновление?

В обновлении я обнаружил пока три новшества. Первое, теперь в программе доступны нэш-чарты и представлены они авторами AweHUD.

Благодаря данному новшеству игрокам доступно три попапа – NASH Call, NASH Push и NASH Push Call, причем два последних находят как шоколадка твикс два в одном. Второе, наверное о том, что бы скачать чей-то HUD мечтали многие.

Теперь каждый желающий может разместить свои HUD в определенном архиве, а так же скачать чей-то и проголосовать за понравившийся ему. Третье обновление - история на игроков доступна из окна при просмотре повтора раздачи.

Необходимо просто навести курсор мыши на нужного вам оппонента.

Повторюсь, я ждал возможность отображения программы на русском языке. Временами ну его очень не хватает. Хотя все это небольшое удобство функционал от этого лучше работать не станет.

Обновление конечно не шибко большое и рассчитано на добавление каких-то небольших мелочей, которых очень не хватало. Опять же для кого как. Может кого-то все и так устраивало, а другому игроку не хватает чего особого.

Нетиповое решение

Вот было бы здорово, если Holdem Manager 2 было как некое типовое решение, которое доступно каждому, но за определенную плату вам могли бы отдельно исключительно под вас создать что-то дополнительное.

И это будет только у вас и никого другого. Возможно такой подход заинтересовал гриндеров, которые жить не могут без данной программы и им явно в Holdem Manager 2 не хватает каких-то мелочей и доработок исключительно под них.

Они и стали бы одними из первых потребителей такой услуги от Holdem Manager 2. Но, возможно, это очень тяжело реализовать без особых проблем с основным кодом программы. Баги они появиться сразу и не один и не два.

Хотя я основываюсь на тех программах с которыми лично сам сталкивался, где при добавлении какой-то мелочи у нас все «падало». И приходилось выносить мозг программистам.

Возможно, такой подход в скором будущем появиться, ведь это дополнительная прибыль для разработчиков Holdem Manager 2.