Не каждый игрок способен завоевать Трипл-краун, что в переводе означает тройная корона, но есть игроки, которые уже разменяли более 20 таких корон.

Знаете, в нашем мире есть исключительные люди, занимающиеся каким-либо спортом, и ставят в нем невероятные рекорды, которые повторить смогут лишь через несколько лет пока на свет не появиться новый такой человек.

И ведь не важно, какой это спорт эти люди уникальны, а так вы находитесь на покерном сайте, то речь пойдет об уникальном человеке, который заработал онлайн покером более $10 млн. Речь идет о Крисе Мурмане.

Он с Венеры.

Как по мне, то я таких людей считаю инопланетянами, прилетевшими к нам с другой планеты. Иначе я не могу объяснить, как он достиг таких результатов. Многие из вас слышали о таком понятии как тройная корона. Это когда в трех разных румах ты выигрываешь три турнира в течение семи дней, призовой фонд данных турниров должен быть более $10k и в турнире должны принять участие минимум 100 игроков.

Таких корон уже «выдано» более 700 штук, отметка вроде бы приближается к 800 выданным коронам. И вот безоговорочным лидером в этой гонке является именно Крис Мурман. На его счету уже 25 таких корон.

Вам кажется цифра 25 не такая уж и большая, но если ее разложить, то мы получим 25*3=75 турниров, затащил этот парень. Если кто-то еще не понял, то он занял в 75 турнирах первое место. Тут один бы турнир затащить, а он 75 и еще в разных румах.

За свою онлайн карьеру он уже выиграл более $10 млн. и это только сидя за своим ноутбуком. Такими успехами мало кто может похвастаться, да он собственно и не хвастается.

Как ни странно у него нет ни одного браслета WSOP, он был близок к нему пять раз, попадая в топ10. Но есть одна победа в WPT, которая принесла ему самый большой выигрыш в живых турнирах в размере более $1 млн.

Не знаю как вам, а мне интересно узнать таких людей по ближе, узнать их историю. Например, отец изначально не поддерживал сына и его увлечение зарабатывания покером, но в итоге, когда Крис оплатил свое обучение, батя тоже втянулся в эту игру.

Думаю об этом можно продолжиться в следующий раз и углубиться в историю Криса, который кроме игры в покер еще занимается и беккерством и это приносит определенные плоды.

Продолжение следует.