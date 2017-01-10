Новая вывеска не помогает или на Багамах все меньше игроков

Неутешительные новости приходят с Багамских островов, где проходит первый в истории PokerStars Championship.

За два стартовых дня в Главном событии приняли участие лишь 699 игроков, что на четверть меньше, чем годом ранее (928 участников в 2016 году).

Конечно, поздняя регистрация еще доступна вплоть до старта Дня 2, но едва ли это добавит больше десятка другого человек.

А ведь в лучшие времена турнира на Багамах там собирались по полторы тысячи игроков, при том, что бай-ин был еще и в два раза выше.

Кризис жанра

Похоже, что концепция «дорогой отель – дорогой отдых – дорогой покер» окончательно изживает себя в таком виде.

Рай - уже не рай?

Уже в прошлом году «старзы» вдвое понизили размер бай-ина, но это не дало эффекта, а в этом году кризис турнира на Багамах стал еще более очевидным.

По сути, за столами собираются только профессионалы, знаменитости и приглашенные гости, в то время как для рекреационных игроков там места нет, в том числе и по причине излишней дороговизны.

Вероятно, что последних при таких условиях на Багамы может вернуть лишь покерный бум, но его пока не ожидается.

Более того, ребрендинг в виде глобального «Чемпионата» там явно не сработал, и далеко не факт, что в следующем году мы снова увидим этот турнир.

Впрочем, вернемся к происходящему за покерными столами.

Аарон Пол и другие

В первый стартовый день на старт вышли 229 участников, в День 1В попробовали свои силы еще 470 человек, что и дало нам суммарные 699 регистраций.

Лидером чипкаунта стал американский игрок Джеймс Джуванчич, набивший стек в размере 271,800.

Второе место удерживает его соотечественник Эндрю Райан (224,300), а замыкает первую тройку сводной таблицы лидер после Дня 1А канадец Джеймс Мартин (197,400).

В остальном из игроков первой десятки отметим девятый стек бразильской покерной звезды Фелипе Рамоса (156,800).

Впрочем, нам куда интересней, что 18-й по счет стек у Максима Лыкова (137,300). Также в верхней половине таблицы Игорь Курганов (121,000) и Евгений Качалов (111,200).

По-прежнему ведут борьбу и другие наши игроки – Яков Онучин, Алексей Бойко, Андрей Заиченко, Глеб Тремзин, Алан Чечоев, Игорь Клименко, Алексей Опалихин, Станислав Мирошкин и другие.

Аарон Пол всегда доволен покером.

Остается в строю игроков и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол, который нередко появляется на крупных покерных турнирах, включая WSOP или Global Poker League, сдавший в пакет дилеру 74,700 фишек.

Также прошли в День 1 именитые игроки, как, Дэниел Негреану, Дэн Колмэн, Майк Макдональд, Джейсон Мерсье, Клифф Джозеф, Ванесса Селбст, Мохсин Чаранья, Мария Хо, Крис Манимейкер.

Отметим, что коллега Пола по экрану из Голливуда Кевин Харт не сумел пройти дальше Дня 1А. Впрочем, компанию ему составили такие персоны, как, экс-чемпион мира Джон Маккиен, теперь уже экс-чемпион «Багам» Майк Уотсон, Чарли Каррел, Лив Бори, Фараз Джака, Дженнифер Тилли, Энтони Зинно, Селина Лин и многие другие профессионалы, которым покорить «мейн» в этот раз уже не суждено.

Прямая видеотрансляция Дня 2 с комментариями на русском языке начнется сегодня в 20:00 по московскому времени и за ней можно будет наблюдать здесь.