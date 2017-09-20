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Стань участником «Битвы за Мальту» на NordicBet, Betsson или Betsafe!

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Это ваш шанс!
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Бронировать место!

Выиграть путевку на турнир «Битва за Мальту – 2017» можно прямо сейчас в сателлитах наших платиновых спонсоров - NordicBet, Betsson и Betsafe.

Стартовая цена сателлита первой ступени всего лишь €1,10. И это отличное начало в борьбе за VIP-пакет участника фестиваля ценой в €1,650!

Напомним, что в каждой путевке вы найдете все, что надо для лучшего покерного отпуска или приключения. Вам необходимо лишь привезти себя на Мальту со 2-го по 7-е ноября этого года.

Ибо здесь будет не просто турнир, а настоящая покерная «Битва за Мальту»! В Главном событии гарантированный призовой фонд составляет €500,000, но, как и годом ранее, мы ожидаем, что он будет превышен вдвое.

Напомним, что в 2016 году в «мейне» нашего турнира сыграли 1,813 участников, сгенерировавших призовой фонд в размере €879,305.

Включая сайд-ивенты «Битвы», на кону прошлогоднего фестиваля в итоге оказались более 1,3 миллиона евро призовых, и это не считая самых крутых трофеев за победы в турнирах.

В этом году у нас будет новая ведущая – Гаэль Гарсия Диаз, и мы впервые вводим «гарантии» на ряд сайд-ивентов. Также нас ожидает и дебют турнира для прекрасной половины человечества.

Узнай больше об онлайн-сателлитах «Битвы за Мальту»

Шаг за шагом на турнир!

Итак, степ-сателлиты на турнир уже в разгаре, и поездку на «Битву за Мальту» можно выиграть всего лишь за €1,10.

Идея и реализация - простые. Начинаете играть с сателлита за 1,10 евро, чтобы выиграть билет в 11-евровый сателлит второго уровня.

Затем на кону попадание в финал отбора, билет куда напрямую стоит 110 евро. Выиграете в нем (или займете необходимое место) и получите путевку на «Битву за Мальту».

Каждый VIP-пакет участника включает в себя:

  • €550 бай-ин в Главное событие «Битвы за Мальту»
  • 5 ночей в 5*-отеле Hilton (завтрак включен)
  • €250 на транспортные и прочие расходы
  • Билеты на все вечеринки для игроков «Битвы»
  • Ужин (буфет) в казино во время игры в турнире

В 2017 году «Битва за Мальту» снова поставит рекорд посещаемости, так что ваши евро с центами имеют шанс превратиться в шестизначную инвестицию, не считая незабываемого покерного уик-энда на Мальте.

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Места еще есть!

Кстати, если вы не желаете играть сателлиты, то можете напрямую купить бай-ин в турнир уже сейчас.

Либо приобрести пакет VIP-участника за €1,460 или даже его эконом-вариант лишь за €1,025. Правда во втором случае местом вашего проживания станет не Hilton, а более бюджетный отель Ir-Rokna (завтрак также включен).

Любой из пакетов включает в себя как билет в Главное событие, так и участие во всех вечеринках «Битвы за Мальту».

Больше информации о турнире можно найти на специальной странице «Битвы за Мальту – 2017» здесь.

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