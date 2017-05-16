Новый чемпион Главного события WSOP будет известен уже 22 июля 2017 года.

Эра «Ноябрьской девятки» на WSOP, когда финальный стол «мейна» игрался в ноябре, а не сразу после Мировой серии в июле, закончена. Запишем ее даты – 2008 – 2016 годы.

В 2017 году финальный стол Главного события пройдет сразу после WSOP в Лас-Вегасе с 20-го по 22-е июля.

По сути, перенос «финалки» на ноябрь был вызван лишь одним требованием – возможностью канала ESPN смонтировать все самое интересное за время WSOP, и показать это до ноября.

Видимо все таки такой формат не оказался очень удачным, тем более, что и критиков у него всегда хватало.

Стрим на Poker Central

Итак, согласно новому контракту между WSOP и ESPN новый формат «финалки» будет существовать много лет.

Во-вторых, и что более важно, канал ESPN будет вести прямые трансляции Главного события WSOP, начиная со Дня 1А.

Мерсон и его миллионы в 2012.

Таким образом, зрители канала ESPN смогут увидеть порядка 40 часов прямых трансляций (с 30 минутной задержкой) с «мейна» WSOP, не считая прочих 130 часов покерных шоу и аналитических программ с места событий.

Кстати, ESPN не будет только одним вещателем на WSOP, ибо онлайн канала Poker Central анонсировал вчера, что он станет ведущим стрим-партнером Мировой серии.

Формально это означает то, что на стрим-канале можно будет увидеть все то, что не войдет в ТВ трансляции на ESPN.

«У нас теперь каждый день будут трансляции на ESPN и Poker Central, и это большой шаг вперед и новый вызов для нас», - отметил в пресс-релизе исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.

Подробнее о расписании WSOP можно узнать здесь.

9 лет «Ноябрьской девятки»

«Девятка» не оправдала ожиданий, но и упрекнуть WSOP, что они дескать не дали шанс такому формату, тоже нельзя.

В конце концов, на эту идею была потрачена почти декада с 2008 по 2016 годы, и даже президентские выборы в США не могли внести изменения в расписание.

И даже Айви был там.

Оглядываясь назад, нам есть что вспомнить. Уже в первой «ноябрьской девятке» мы увидели нашего игрока – Ивана Демидова, который дошел до хедз-апа, едва не став чемпионом мира.

В 2011 году там засветился украинский игрок Антон Макиевский, закончивший на 7-м месте.

Видели мы и уверенные победы фаворитов, и неожиданные взлеты аутсайдеров.

Чемпионы «Ноябрьской девятки»:

2008 — Питер Истгейт (Дания)

2009 — Джо Када (США)

2010 — Джонатан Дюхамель (Канада)

2011 — Пиус Хайнц (Германия)

2012 — Грег Мэрсон (США)

2013 — Райан Рисс (США)

2014 — Мартин Якобсон (Швеция)

2015 — Джо Маккиен (США)

2016 — Куи Нгуен (США)