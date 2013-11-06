Этого дня ждут многие особенно те, кто смог попасть в эту девятку и те кто болеет за своих товарищей или просто по тому, что он выступает за их страну.

Мировая серия по покеру 2013 завершилась! Обладателем одного из самых престижных титулов и браслетов стал 23 летний парень по имени Райан Рисс. Эта победа ему принесла более 8 миллионов долларов и браслет.

Лично я предполагал, что в хедз-ап выйдут совсем другие люди. ДжейСи Тран и Амир Лехавот вот этих людей я хотел видеть в финальном поединке.

Видимо, им не повезло т.к. момент, когда они вылетели, я не видел, 5 и 3 занятые ими места это прекрасно.

В 23 года стать обладателем такого титула это просто колоссально! Ведь до момента, когда он еще не стал чемпионом, у него была совсем другая жизнь, которая закончилась последней раздачей, где он смог одержать победу над Джеем Фарбером. Теперь его жизнь, возможно, измениться, хотя как она измениться никто не знает, но время нам все покажет.

А чтобы сделал я?

Меня очень сильно мучает огромное количество вопросов о том, как играть на таком «столе», когда деньги не то, что давят, они просто плющат как скалка тесто или как каток закатывает асфальт.

Ведь каждый вылет игрока приближает других к огромным суммам других. И разбег этих сумм между местами достаточно велик. И если тупо отсидеться, можно получить огромные деньги, ведь второго такого шанса может попросту и не быть.

Но как отсиживаться, если можно попытаться выиграть этот турнир, ведь всего-то, надо обыграть 8 человек!

Да и никто, наверное, за всю историю WSOP не отсиживался за финальным столом ноября. Ведь не для этого они играли 7 дней подряд, чтобы потом отсиживаться, но хотя все может быть.

Отсиживание за финальными столами я видел только в серии EPT, когда игрок выходил за финальный стол с огромным стеком и просто тупо не играл, а досидел до третьего места и выставился.

Конечно, состав того финального стола был напичкан профессионалами, но ведь, тем и прекрасен покер, что можно попытаться обыграть профессионала и выиграть. Ведь игру многих из них мы могли наблюдать по телеку и немного имеем представление о них. Но каждый выбирает свою стратегию!

Вот для меня основной проблемой выхода за финальный стол является тот момент, когда в игре остаются два стола и постепенно тают и играть приходиться очень долго 6 и 5 макс. И вот в этот самый момент очень легко вылететь из турнира перед самым финальным столом.

Так вот было пару дней со мной, когда я не смог добраться до финалки и вылете на 16 месте. Я был чертовски расстроен т.к. стек был хорош. Но во всех вскрытиях и сравнениях, меня попросту переезжали последней картой.

Так что в эти моменты главное немного везения и нервов по больше, тогда все получиться!