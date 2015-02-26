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Ночной Лас-Вегас с запредельной высоты (HD фото)

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26 Февраль 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Покерная матрица
Ночной Лас-Вегас с запредельной высоты (HD фото)

Швейцарский фотограф Венсан Лафоре известен своими шикарными аэрофотоснимками крупнейших городов мира, и его новый проект – Лас-Вегас в ночи с высоты в 3 километра – придется вам по вкусу.

Эти фотографии не просто красивы, они завораживают, заставляют любоваться «городом грехов» все снова и снова.

Предыдущая работа Лафоре прошла в небе над Нью-Йорком, дав старт проекту AIR. Следующей целью стал Лас-Вегас, и фотограф явно угадал с выбором города. Потрясающие неоновые цвета в сердце темной пустыни стали невероятным зрелищем для всех любителей прекрасного.

Чтобы сделать эти кадры Лафоре понадобился вертолет, на котором он поднялся до высоты более 3 километров (2,7 км над городом), и хотя «восхождение» заняло более 45 минут, это того стоило.

Причем снимать швейцарцу пришлось в кислородной маске, будучи крепко привязанным ремнями к вертолету. Но то чувство, когда ему пришлось открыть дверь на высоте нескольких километров, было непередаваемым. Не то, чтобы у фотографа дрожали коленки, но мысли о двух своих детях оставшихся дома поначалу не выходили из головы у Лафоре.

Впрочем, профессионализм и заключается в выполнении своей работы при отсутствие излишнего риска. Эта «экспедиция» и использования классного фотооборудования дали нам впечатляющие кадры Лас-Вегаса, с которыми вы можете ознакомиться ниже и в большом разрешении, если нажмете на любую картинку.

По словам самого Лафоре на каждую из фотографий этого моря огней в центре пустыни Невада он потратил на обработку не более 30-60 секунд стандартного «фотошопа» для небольшого ретуширования.

Сьемка производилась при помощи: Canon 1DX и Phase One Кредо 50 MP, при светочувствительности 6400 ISO.

 

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