За последние пару лет 888poker сумел заработать себе отличную репутацию, став вторым по величине онлайн покер румом планеты.

Причиной тому поддержка и ориентация на игроков-любителей, которым постоянно предлагается дополнительная мотивация.

В 888poker пошли на внедрение серий 888Live и 888Live Local, где игрокам предложены скромные или средние бай-ины.

Во-вторых, в онлайне растет серия XL, которая предлагает все больше призовых.

Теперь следующий шаг – акция “Taking Back the Game": тут вам покажут, как решают проблемы современные рекреационные игроки.

Никаких «тормозов»

Игроки в онлайн покер всегда хотят получить лучший сервис от покер румов, но зачастую у него нет такого чувства.

И вот в 888poker решили по-своему показать, насколько они заботятся от подходе к своим игрокам, сняв серию видеороликов.

Фокус был сделан на эффект «Buzzkills» (в вольном переводе – «без тормозов», чтобы показать, как покерные игроки могут использовать свои способности в покер руме.

Итак, «проблемы»:

игра против оппонентов уровня выше

бесконечное ожидание оппонентов, затормаживающих игру

упущение бонусов, которые дают другим игрокам

нехватка банкролла для участия в крупных событиях по всему миру

И это еще не все, ибо в ближайшие месяцы 888poker намерен внедрить еще ряд программ, которые должны принести пользу любителям в сражениях с профессионалами.

Однако, чтобы получить это бонусы вам нужен аккаунт на 888poker. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.

«Неравная игра»

«Слишком медленно»

«Эксклюзивные бонусы»

«Невозможно сказать - нет»

Отбор через сателлиты с 1 цента

Если вы посмотрели все ролики, то теперь самое время попробовать свои силы в этом покерном приключении.

В лобби покер рума 888poker прямо сейчас можно найти много интересных предложений, включая турнира за пакеты участников Мировой серии по покеру – WSOP-2017.

И, что самое интересное и важно, первые сателлиты в степ-системе начинаются с бай-ина лишь в 1 цент!

Да, вы не ослышались. Поехать в Лас-Вегас на WSOP можно всего лишь за один американский цент. Конечно, вам при этом необходима изрядная доля удачи, ну и немного мастерства.

Впрочем, не одними мечтами о далеком Лас-Вегасе живет простой игрок. Кроме Мировой серии по покеру есть еще масса локальных и не очень покерных фестивалей и турниров для любого бай-ин, и, практически, в каждой стране Европы.

Что-то, а европейский континент уже давно считается приоритетным для «восьмерок», которые начали экспансию своих фестивалей со стандартных мест – Лондон, Розвадов (Чехия) и Барселона, а теперь смотрят и на более экзотические места.