Немецкий игрок 888poker Доминик Нитше, вероятно, остался доволен этим воскресеньем, ведь ему покорился один из главных турниров «восьмерок».

Более того, он сделал все это – победа в The Octopus при 110 участниках - во время трансляции собственной игры через канал Twitch.

Нитше завалил осьминога

Если вы не знаете, на кого поставить среди покерных послов в «воскресниках», то смело берите Доминика Нитше.

Это выгодная ставка.

Например, в воскресенье он за 9 с половиной часов сумел выиграть очередной турнир с бай-ином в 215 долларов.

Сумма призовых составила $7,742 – не самый крупный его занос, конечно, но под стрим на Twitch самое то.

Тем более что немецкий игрок показал свой высокий класс за пару раздач в Топ-3.

Сначала он с фулл-хаузом принял полный блеф от незадачливого оппонента, а затем уже второй его визави сделал плохой колл.

Занявшие второе и третье места - Bumbi320 and OO6007 – получили за свои старания 5 тысяч долларов на двоих.

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Смотрите в повторе на видео, как это было:

Раздача «китов» и «крокодилов»

Продолжает зажигать на 888poker канадский игрок B_thebenlar. Месяц назад он затащил Baby Whale («Китенок»), а в минувший уик-энд Mega Deep с гарантией в $120,000!

В этом турнире было 667 игроков, и у канадца на победу ушло порядка 13,5 часов.

Второй крупнейший успех пришелся на голландца MisterN411, получившего порядка 20 тысяч долларов за удачную охоту на «Кита» (The Whale).

Кстати, немцы и голландцы стали самыми заметными игроками этих выходных на 888poker.

Например, немец luckyr1ver покорил «Крокодила» (The Crocodile), получив $11,801 призовых, пока голландец Graftekkel выигрывал Sunday Challenge за $14,318.