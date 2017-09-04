Новый вид покера - «Флопомания» - уже доступен на 888poker, а два их покерных посла готовы с головой погрузиться в тонкости игры.

На прошлой неделе Доминик Нитше и Паркер Тэлбот играл в «чемпионате» от PokerStars в Барселоне, и теперь готовы к новым свершениям, о чем нам и рассказали.

PokerListings: Итак, чем же будет отличаться «флопомания» от обычного холдема с точки зрения игры?

Паркер Тэлбот: Вероятно, это придаст игру странную динамику, хотя я еще не уверен.

В холдеме вы оцениваете силу рук противника на основе анализа игры на префлопе. Здесь этого нет и надо принимать решения на терне и ривере. Наверное, это будет весело.

Доминик Нитше: С учетом шести человек на флопе, когда все они видят карты, игра в позиции станет важнейшим элементом.

Наверняка, мы увидим и множество ошибок от слабых игроков, которые вместо фолда будут пушить средние пары без позиции, хотя за ними, скорее всего, найдутся более сильные руки.

PokerListings: Как к этому привыкнуть?



Паркер «TonkaaaaP» Тэлбот.

Паркер Тэлбот: Сила рук в среднем вырастет, так что такие пары действительно обесценятся.

Даже топ-пары со слабым кикером потеряют свой вес. Придется играть более осмотрительно.



Доминик Нитше: Поживем – увидим. Я, вероятно, буду играть чек на ранних позициях, если не увижу возможной прибыли от попытки заставить всех оппонентов выкинуть карты.

Все-таки со слабыми флеш- или стрит-дро довольно много игроков решат пойти до конца. Это как в Пот-Лимит Омахе, где слабые дро зачастую переоцениваются, и этим надо пользоваться.



PokerListings: Вы собираетесь стримить игру?

Паркер Тэлбот: Конечно! Я на следующей неделе буду играть в Монреале, а после вы увидите мои стримы с «флопоманией». Как минимум пару дней до старта серии XL Eclipse.

Доминик Нитше: Почему бы и нет? Как вернусь в Германию, то обязательно сделаю такой стрим.

PokerListings: «Флопомания» подходит для живой игры?

Паркер Тэлбот: Абсолютно. Любой онлайн формат можно сыграть и вживую. Это вполне может быть сайд-ивентом на каком либо 888Live фестивале.

Доминик Нитше: А я скажу, что скорее нет, чем да. Для начала посмотрим, как она в онлайне пойдет. Скорее всего, эта игра найдет свою аудиторию там, как в BLAST-покере.

Поначалу к «бластам» и подобного рода турнирам тоже никто серьезно не относился, а теперь они важнейший сегмент онлайн покера.

PokerListings: Может ли «флопомания» использоваться в формате турниров?

Это "Флопомания"!

Паркер Тэлбот: Несомненно. Это будет интересно. В кэш-играх у вас всегда сотня блайндов за спиной, а в турнирах стеки будут короче, что повлияет и на динамику игры.

Доминик Нитше: Это точно, в турнирном формате можно играть почти все. Разница лишь в наличии флопа на столе в начале раздачи.

Я уверен, что по просьбам игроков, если они будут, на 888poker быстро появятся и турниры в формате «Флопомании».

Впрочем, турниры в холдем настолько популярны, что вряд ли ивенты с «Флопоманией» станут очень уж большими.

С другой стороны, это привнесет немного свежести в покер, что всегда хорошо и требуется всем нам.

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