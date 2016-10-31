Покер > Новости покера > WSOP

Куи Нгуен лидирует после первого дня «Ноябрьской девятки»

Optimized NWM Qui Nguyen 2016N9
Куи Нгуен идеально провел первый день "Ноябрьской девятки".
Похожие статьи
24 Июль 2017
31 Октябрь 2016
19 Июль 2016
18 Июль 2016
12 Ноябрь 2014

День 8 Главного события на Мировой серии по покеру – WSOP – стартовал спустя несколько месяцев послед Дня 7, но он уже закончен и вошел в историю.

Кто же вошел в число участников «Ноябрьской девятки» в 2016 году? Не будем утомлять, и сразу напомним список имен:

Клифф Джозефи (США) – 74,600,000

Куи Нгуен (США) – 67,925,000

Гордон Вайо (США) – 49,375,000

Кенни Халлерт (Бельгия) – 43,325,000

Майкл Руан (США) – 31,600,000

Войтек Ружичка (Чехия) – 27,300,000

Гриффин Бенджер (Канада) – 26,175,000

Джерри Вонг (США) – 10,175,000

Фернандо Понс (Испания) – 6,150,000

И в первой же раздаче дня сошлись чиплидер Клифф «JohnnyBax» Джозефи и обладатель второго стека Куи Нгуен, который исполнил 4-бет и перехватил лидерство.

Так эти два игрока и «бодались» весь день, хотя под занавес не некоторое время бремя лидера на себя взвалил чех Войтек Ружичка.

Cliff Josephy
Клифф Джозефи спокоен, как удав.

Однако представителю Чехии не удалось выйти во второй день «Ноябрьской девятки» в качестве чиплидера.

Куи Нгуен едва ли не в последней раздаче дня выиграл огромный банк, став обладателем не только первой строчки в протоколе, но и еще 128,7 миллиона фишек.

Кстати, в той раздаче из турнира на 6-м месте вылетел бельгиец Кенни Халлерт.

Предпоследний представитель Европы сделал рейз 2,3 млн фишек с УТГ (UTG), но Нгуен на кат-оффе переставил до 5,7 миллиона.

Недолго думая, Халлерт сказал «олл-ин», выдвинув в середину свои 35,6 миллиона фишек.

Однако Нгуен сделал моментальный колл, выложив на стол    

У бельгийца же на руках были только    

И хотя дилер выложил на флопе «даму» -       – далее фортуна решили, что с Халлерта хватит, ибо ни терн, ни ривер, его никак не усилили.

В итоге, за столом осталось лишь 5 человек, которые продолжат борьбу сегодня ночью. И каждый из них, практически, гарантировал себе по 2 миллиона долларов.

Выплаты призовых в Топ-5:

  • 1: $8,000,000
  • 2: $4,658,452
  • 3: $3,451,175
  • 4: $2,574,808
  • 5: $1,934,579

Джозефи – второй, Ружичка – третий

Только Куи Нгуен сумел закончить День 8 с девятизначным стеком, но это ему еще ничего не гарантирует.

У Клиффа Джозефи немало фишек – 63,9 миллиона, равно как и у идущего третьим Войтека Ружички (62,3 млн).

Неплохо смотрится в турнире и американец Гордон Вайо с 58,2 миллиона фишек, и лишь Майкл Руан имеет довольно короткий стек – 23,7 млн фишек.

Итак, по два миллиона долларов (а точнее - $1,935,288) выжившие игроки себе уже гарантировали, и сегодня поздней ночью они начнут второй день «Ноябрьской девятки», который будет идти до стадии Топ-3.

Кстати, в этот момент уровень выплат  достигнет 3,5 миллионов долларов.

Четверо вне игры

А теперь самое время вспомнить тех, кто не сумел пройти дальше.

Шестым, как мы уже говорили ранее, стал бельгиец Кенни Халлерт.

Fernando Pons IMG 8851
Понс... не получилось раскрутится.

Ну а первым покинувшим «Ноябрьскую девятку» был, что и ожидалось, испанец Фернандо Понс, имевший лишь 12 ББ на начало дня.

Весь свой стек он быстро выставил в олл-ин с     , получив колл от Джозефи с    

На флопе Джозефи поймал «короля», и испанец отправился в кассу за своим миллионом, чтобы скорей прилететь к нам сюда на Мальту для участия в «Битве за Мальту – 2016»! И это не шутка.

Следом покинул турнирную зону Джерри Вонг, который хоть и сумел удвоиться в начале дня, но затем «влетел» с карманными «валетами» против аналогичных «дам» Ружички, который поймал еще и сет.

На 7-м месте покинул игру один из главных фаворитов Гриффин Бенджер. Канадец сначала удвоил Вонга, а затем сам выставился с A 9, но у Гордона Вайо на руках были «дамы».

Дилер не смог ничем помочь Бенджеру, который относительно бесславно закончил турнир.

 

33B79455664475A6FBE7B6E972ED127720F3D98894B0A1FD78pimgpsh fullsize distr
Первыйы день "Ноябрьской девятки" на графике.

День 9

Итак, игра продолжится сегодня поздно ночью по московскому времени, и трансляция на английском языке доступна здесь.

Игроки продолжат уровень 38, который включает в себя блайнды 500,000/1,000,000 и анте в 150,000 .

Стеки на текущий момент:

  1. Куи Нгуен - 128,625,000
  2. Клифф Джозефи - 63,850,000
  3. Войтек Ружичка - 62,250,000
  4. Гордон Вайо - 58,200,000
  5. Майкл Руан - 23,700,000

Призовые выплаты:

6. Кенни Халлерт - $1,464,258

7. Гриффин Бенджер - $1,250,190

8. Джерри Вонг - $1,100,076

9. Фернандо Понс - $1,000,000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker 888 $ Обзор
2 PokerStars 600 $ Обзор
3 Party Poker 500 $ Обзор
4 Full Tilt 600 $ Обзор
Все обзоры покер румов »
888poker
100% до 888 $
Читать обзор
No Articles Found
Новые видео »
Все видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2018 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page