Некогда участник команды профессионалов от PokerStars бельгиец Пьер Невилль десятилетия отработал в сфере маркетинга, но даже с таким опытом ему сложно понять, что движет покер румом.

Напомним, что с 2017 года больше не будет Европейских, Латино-Американских или Азиатско-Тихоокеанских покерных туров.

Вместо них PokerStars создаст два глобальных серии – для игроков высокого и среднего уровня ставок/банкроллов – Сhampionship и Festival, соответственно.

Именно об этих инновациях мы и поговорили с участником предпоследней «Ноябрьской девятки» Пьером Невиллем накануне старта последнего этапа в истории ЕРТ в Праге.

Пьер Невилль: “Во-первых, мне очень обидно, что Дэвид Баазов был вынужден покинуть компанию. Он часто советовался со мной и спрашивал, например, мое мнение перед покупкой PokerStars.

К слову, этот факт далеко не всем понравился, что вынудило меня закрыть свой аккаунт на PokerStars в итоге.

Что творят?

Впрочем, сейчас я совершенно не понимаю текущую политику покер рума, как и не общаюсь с Дэвидом. Со стороны вообще выглядит, как онлайн покер рум PokerStars и их Live-турниры живут отдельными жизнями.

При этом ранее серия ЕРТ была поддержкой для онлайн покер бизнеса. Сейчас же, PokerStars Live ведет себя, как независимая компания со своими собственными целями.

Для меня, как управленца в сфере международного маркетинга на протяжении многих лет, выглядит странным, что компания закрывает столь успешный бренд, как ЕРТ. Первое впечатление – это большая ошибка.

С другой стороны, я не знаю их стратегию, не знаю, кто принимает такие решения и что ими движет.

Если цель компании – убить один бренд, запустив по всему миру другой с более радужной перспективой, то это может быть неплохой идеей, но, в конечном итоге, это может стать и ошибкой исторического масштаба.

Так что сейчас я не вижу стратегии вообще. Они отменяют реально классные покерные этапы, где люди собирались и хотели играть в покер, предлагая им отправиться в Панаму. В Панаму!

Это будет катастрофой. Я не вижу никаких причин ехать туда. Там небезопасно, для поездки на выходные слишком далеко, а местное сообщество вообще не интересуется покером.

То есть они убивают ЕРТ, чтобы заменить серию каким-то непонятным и уже ясно, что ниже уровнем турниром.

Не секрет, что когда Дэвид Баазов покупал компанию, я инвестировал много денег в этом.

Наверное, на тот момент я был одним из крупнейших держателей акций в Европе.

Я был уверен, что мои инвестиции помогут компании, ибо я лично знал всех игроков по обе стороны Атлантики, имел отличную репутацию одного из самых узнаваемых про среди онлайн игроков.

Верил, что смогу помочь и мой уровень знаний даст им ценную помощь. В общем, чувствовал словно снова вернулся в большой бизнес вместе с PokerStars.

Однако уже вскоре я получил негативные отзывы, причем не только от тех людей, которых я знал. Так что это было знаком для меня – все, хватит.

Я прекратил играть в покер в онлайне. Не хочу тратить свои силы и здоровье там, когда могу играть в живой покер когда угодно и где угодно. Я просто наслаждаюсь своей жизнью».

Новый сезон начнется в январе

Итак, Европейский покерный тур – ЕРТ – в декабре встанет у причала в Праге, закончив свой 13-летний вояж.

Вместо него уже в январе 2017 года нас ждет первый PokerStars Championship на Багамских островах, а затем новая серия должна побывать в Панаме, Макао, Монте-Карло и Барселоне.

Что будет дальше пока секрет, который обещают раскрыть во время серии на Багамах. Посмотрим.