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Несостоявшийся триумф на EPT

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8 Апрель 2010, Написал: Max Lykov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Несостоявшийся триумф на EPT
Изначально поездка на ЕПТ Snowfest настраивала меня на позитивный лад. Судите сами: свежий горный воздух, приятная теплая погода, плюс возможность покататься на доске или на лыжах. И это всё помимо любимой игры!

О дороге рассказывать не буду, т.к. в принципе каждый раз происходит одно и то же. В Австрию нас из "JokerTeam" летело семь человек, из которых шестеро собирались играть мейн эвент. На месте решили что четверо: я, Зая, Сосновый и Леха Маслов будут играть в первый день, а Свен и Дима Виткинд - во второй.

 

Первый стол за который меня посадили радовал наличием мне неизвестных лиц "за 40" и мною сразу был выработан план по набиванию огромного стека, пока этот стол не расформируют. План этот мне в принципе удалось осуществить.

Второй стол оказался куда менее приятным. За ним обнаружилась тройка лиц "интернетовской национальности", но тот уж я играл достаточно тайтово, и к концу дня довел свой стек до вполне приличных 111 тысяч при 30 стартовых.

Во второй день меня пересадили за стол с агрессивным итальянцем со стеком в 500 что ли тысяч, и тут я понял: кто-то из нас уйдет с кучей фишек, а кто-то пойдет на лыжный склон. В итоге у нас с ним произошло очень много интересных раздач, день же я закончил с третьим стеком во всем турнире, размером 575,000.

Я был этому несказанно рад - после киевского EPT мне очень хотелось пройти в мейне как можно дальше. Кроме того, изучив состав оставшихся в турнире людей, я никак не мог отделаться от приятных впечатлений!

В третий день выбрал для себя тактику жесткого тайта. Понимал: все знают что я - мега аггро, а потому будут просто дарить стеки в выгодных ситуациях. В итоге я так и играл, потихоньку набив стек до 900К и став одним из чиплидеров турнира. И в этот момент меня впервые за турнир пересадили за реально трудный стол!

Там был PokerStars Pro из Бельгии (это братья близнецы, которые непонятно как туда попали), а средний возраст за столом не превышал 25 лет. Я пришел со своим огромным стеком и первой же рукой получил А-Ко. Я начинаю улыбаться, понимая что только что сел - и сразу же делаю рейз (выглядит очень бредово). Даже сказал на английском, что не блефую, но шорт на ББ не поверил и пихнул свой небольшой стек (как мне потом казалось) с A-J. Я выиграл доминацию, стек у меня стал что-то в районе ляма, и я благополучно стал чиплидером турнира...

Max Lykov on EPT snowfest
В какой-то момент я был чиплидером EPT Snowfest, но не сложилось. Подожду следующих этапов в Сан-Ремо и Монте-Карло!

Дальше я играл достаточно тайтово, понимая что мне сейчас не нужны никакие резкие движения. Главное - сохранить стек до следующего дня. И под конец дня я набил 1,8 миллиона, однако в последние несколько раздач, сделал два ненужных сквиза и проиграл монету коротышу, перейдя в четвертый день с 1,2 миллиона фишек в Top-3 из 24 человек. Ассоциации с Киевом стали еще сильнее.

 

На четвертый день, когда оставалось прорваться к финальному столу, рассадка мне не очень понравилась. Сразу за мной сидел сильный канадец Рассел Карсон. За ним - оффлайн регуляр из Ю-эС-Эй, и пара неплохих ребят с хорошими стеками. Я играл средне аггресивно, в основном делая рейзы по карте и пару раз блефово 3-бетнул, и со стеком в миллион фишек подошел к ключевой раздаче турнира.

В игре было 13 участников. При блайндах 12-24К я сделал рейз 55К с СО - в тайтовый ББ средних лет румына, имея на руках Q-10o. И тут канадец в первый раз сделал колл. Блайнды - пас, и мы видим флоп 10-7-3 с двумя пиками.

Здесь я долго думал над тем, какую опцию лучше выбрать. И решил поставить - 68К. Тут же получил ререйз 195К, и понял что это идеальная ситуация для алына. Банк уже большой, у меня топ-пара на флеш-дро доске и т.п и т.д.

В ообщем, я двинул стек вперед - и попал в 7-7. Грустно... Эта ТВ-финалка была мне была очень нужна, оставалось пять человек. Что ж, не получилось...

 

Теперь буду ждать Сан-Ремо и Монте-Карло. Кое-какой опыт выступления в тех краях у меня уже имеется, да и народу там будет побольше, чем в Альпах.

Кстати, после Snowfest я теперь - лидер в номинации "Игрок года" EPT!!

Stay tuned :)

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Александр =Past-or-Future= 2010-05-11 14:34:41

Максим! Здравствуйте!

Я начинающий игрок в покер, хотя возраст подошёл к 33 годам.... всё это время со школы практиковался в преф, пока по телеку три года назад не увидел Техасский Холдем и понял что этот покер мне очень нравиться..... пока это хобби, но хочется немного прибавить в умении и поэтому у меня вопросы следующего характера:

- Где посоветуете играть, на каком покер руме, что больше подходит для граждан России с Мск временем... или где предпочитаете играть сами и почему?

- Какими платёжными системами посоветуете вносить и выводить депозит (чтобы не было проблем с выводом средств )

- В каких турнирах нужно играть с размером банкролла 10 000 рублей ( есть ли универсальная пропорция банкролла к стоимости участия в нём )

Огромное спасибо за ответы, буду ждать.

Дмитрий Паксюткин 2010-04-08 13:02:48

Макс )привет)!НЕ ОТЧАИВАЙСЯ!))ЕЩЕ ВСЁ ВПЕРЕДИ!!))МЫ ЗА ТЕБЯ БОЛЕЕМ)!!

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