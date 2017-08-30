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Дэниел Негреану о WSOP: «Мы ждем перемен»

Daniel Negreanu4
Как то так все получается.
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Августовский вечер, номер на 25-м этаже шикарного Arts Hotel в Барселоне, который находится рядом с казино, где проходит «Чемпионат».

В такой обстановке наш немецкий коллега Дирк Ойцманн встретился с Дэниелом Негреану, который отдыхал между хайроллерскими ивентами.

Разговор не мог не начаться с обсуждения последнего влога канадца, в котором он жестко раскритиковал систему выявления игрока года на WSOP.

Дэниел Негреану: Я просто хотел сказать, что мы в покерном сообществе должны решать, что важно для нас, а что нет. Я верю, что награда «Игрок года» - это престижный трофей, завоевать который может только выдающийся игрок.

PokerListings: Однако сейчас в лидерах скандальный Крис Фергюсон. Ты считаешь, что глава WSOP Джек Эффель должен изменить систему начисления очков?

ДН: Это никак не связано с Фергюсоном. Победителей не судят, хотя он не был так хорош на этой серии. Однако проблема системе начисления очков, которая нелогична. Она фокусируется на игроке и его цифрах, но совершенно не учитывает размеры бай-инов и качество полей.

Например, турниры с бай-инами в $10k полностью недооценены. То есть я выдал лучший свой WSOP по игре в них, но едва вошел в Топ-10 рейтинга, потому, что система просто считает ROI. Иначе говоря, ты можешь играть в дешевом турнире со слабым полем, сделать мин-кэш, а затем получить столько же очков в рейтинг, как за 12-е место в $10k Стад Хай-Лоу, где против тебя играли сильнейшие в мире.

И если они не изменят систему, то я буду вынужден отказаться от игры на WSOP, как и многие другие игроки, которые хотели бы получить титул «Игрок года».

PL: Ты реально готов отказаться от WSOP из-за этого рейтинга?

ДН: Именно так. Сейчас это главная причина, почему я играю на Мировой серии. Возможно, я и продолжу играть «мейн» и турниры за 50 тысяч долларов, но гриндить в турнирах за «просто так» точно не буду. Мне не нужна система, которая вынуждает играть турниры по 565 долларов в пот-лимит омаху.

Lex Veldhuis Twitch.tv
Стримы - это важно!

И дело даже не в элитарности титула, просто для «простых смертных» на WSOP достаточно турниров разных, как «Колосс» и другие. Титул «Игрок года» должен быть реально престижным и включать дорогие турниры с сильнейшими игроками.

PL: В последнем влоге ты рассказал и о хороших вещах в покере. Начнем с первого, с Twitch.

ДН: Ну это реально круто. Есть замечательные стримеры, как Джейсон Сомервилль, Лекс Вельдхуис, Джейми Стейплс и другие, кто делает классную работу.

Хотя мне больше нравится YouTube, но как только Power Up станет официальным, я с удовольствием сделаю стримы в Twitch с ним, ибо мне нравится эта игра.

PL: Причина номер 2 – покер PokerShares?

ДН: Здесь спорно. Многие профессионалы считают, что это плохо для покера, я – наоборот. Это удобно с точки зрения фанатов и позволяет более точно оценивать профессионалов на рынке покера.

PL: Ок, дойдем тогда и до хедз-ап чемпионата на WSOP.

ДН: Тоже вроде хорошая вещь, но его освещение недостаточно. Все таки лучшие играют один-на-один.

Daniel Negreanu 2016MainEvent2
Есть цель.

PL: Многие поклонники покера упрекают тебя в чрезмерной защите нововведений на PokerStars. Твоя известная фраза – «чем меньше рейка, тем лучше» - явно идет вразрез с ними.

ДН: Это, пожалуй, один из самых сложных моментов для меня. Разговор тут в зависимости от контента может занять от одной минуты до получаса, которые я и потратил в своем влоге, чтобы полностью объяснить позицию.

Суть в том, что сейчас простой игрок имеет больше шансов на успех даже с высоким рейком, нежели когда он играет с низким рейком против толпы профессионалов.

Я сам видел подобные ситуации не один раз, когда игроки-любители уходили в дисциплины с более высоким рейком, чтобы держаться подальше от профессионалов, которые их просто уничтожали за покерным столом.

Да, те люди и далее проигрывают в покер, но уже гораздо медленнее, чем ранее. В этом то и была суть изменений на PokerStars по моему мнению.

PL: Спасибо, Дэниел Негреану.

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