Путь игрока в покер от любителя до профессионала очень не прост, ведь нас окружают лишь одни враги.

За последние месяцы количество новых игроков только в PokerStars увеличилось почти на два миллиона, многие из этих «счастливчиков» считают, что покер это радость. На самом деле все очень сложно и не радостно.

Игрока в покер окружают лишь одни враги, и практически нет союзников. В расчет я беру лишь разновидность Техасский Холдем, в другие игры новички практически не играют т.к. правила там немного сложнее.

Так что же за враги окружают игроков в покер?

Сколько за последний месяц игроков получили по миллиону долларов? Пять, шесть? А почему следующий не я, думают те, кто узнал об этом и зарегистрировался и закинул в рум свои последние деньги для участия в турнирах с джек-потом. Этих игроков привлекает надежда на выигрыш, и я считаю это главным и опасным врагом для игрока, она очень сильно слепит и игрок ею ослепленный проигрывает раз за разом.

Следующим врагом является страх, страх потерять свои деньги. Об этом сказано очень много, написано в книгах и вина всему не умение вести банкролл и неважно какого он размера. Если вы боитесь потерять деньги, не стоит даже начинать. Я когда то с этим врагом шел плечом к плечу. Хорошо, что мы пошли разными дорогами.

Следующим врагом является переоценка или наоборот недооценка своей руки. Этим страдают практически все. И раз за разом делают глупости независимо от уровня турнира. Как и о страхе это очень хорошо и подробно расписано и в книгах Харрингтона. А так же и у других авторов книг по покеру.

Ну и враг не только игроков в покер, но и других людей это алкоголь! Каким бы вы небыли профессионалом не стоит злоупотреблять напитками различной крепости. Ну а если вы все же решили себя побаловать подобными напитками, то не загружайте рум.

Для мен одно время врагом было сомнения в своей игре, я очень часто, на начальном этапе, очень часто верил ставкам своих оппонентов. Но в итоге я поборол в себе подобные сомнения и научился с этим бороться.

Последних двух врагов я объединил это желание отыграться и желание быстро выиграть. Эти два врага преследуют всегда новичков и не отходят от них ни на шаг. Не стоит увлекаться турбо СНГшками и другими быстрыми играми, сначала надо научиться играть так, чтобы в часть стандартных ситуации у вас игралась на одном дыхании.

Ну а отыгрываться, если вы только что проиграли не стоит, возможно, сегодня не ваш день и вас будут переезжать постоянно с любыми двумя картами.

Поборов всех этих врагов можно смело играть в покер практически на любом лимите и не стоит думать о том, что профессионалы не разыгрывают карты типа 2 7 разномастные.