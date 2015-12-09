Декабрьский месяц для покерного комьюнити стартовал с масштабного протеста, против VIP программы, которую PokerStars поменяли в корне. К чему же это приведет?

И так всем привет! Возможно, кто-то из вас принял участие в масштабной акции против Vip программы, я к общей массы не играл, но не потому, что поддерживаю акцию или против нее, а т.к. не было возможности играть. Речь сегодня пойдет о прошедшей акции, а немного о другом.

Как вы знаете, акции компании Amaya упали в цене вдвое и на сегодняшний момент они продолжают терять свою стоимость. А это должно, конечно же, повлиять на происходящее в руме и компании в целом.

Мне кажется, что руководство Amaya это предвидело и готовилось постепенно к этому практически знаменательному для них событию. Естественно такое положение дел их не устраивает и необходимо придержать коней и внести определенные изменения в рум для дополнительной прибыли и экономии.

И тут не надо иметь экономическое образование или быть великим математиком. Все очень просто как 2+2. Сколько денег они сэкономили, уничтожив статус SuperNova Elite. Напомним, что те, кто заслужил такой статус, получают кучу вкусных плюшек в виде бонусов на сумму порядка $100k, денежные выплаты из VIP магазина, различные билеты на турниры и т.д.

По статистике такой цели добивалось порядка 300 игроков в год, возможно, что уже больше. Теперь простая математика 300*100k=$30млн. и это минимум, сколько денег они сэкономят только за счет удаление статуса SuperNova Elite.

Если взять всю их программу и приложить к ней цифры, то экономия будет колоссальной! Речь будет идти о сотнях миллионах долларов, это лично мое мнение. И если руководство предвидело падение акции, то ход этот великолепен.

Козел отпущения

Из всей этой ситуации мне не понятно, почему все накинулись на Даниэля. Такое ощущение, что все только и ждут, что Даниэль разорвет с ними контракт и будет сидеть со всеми остальными недовольными. Даниэль работает на них и получает за это определенные суммы.

Я не думаю, что кто-то из протестующих игроков выступил бы против своей компании, которая его неплохо кормит. Даниэль и так мне кажется, делает все в рамках некой этики. И не стоит ждать от него, что он пойдет против PokerStars, да и глупо это.

Конечно, чертовски обидно за тех, кто реально этим живет, но это жизнь и она не заканчивается. Будем надеяться, что акция донесла до руководства Amaya то, что хотели выразить игроки, и они были услышаны.

А мне кажется, что не за горами возможен и крах империи монополиста. Но время покажет, что же в итоге произойдет.